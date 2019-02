La più classica delle truffe all' italiana | fatta però con i bitcoin

Colonna sonora de La Compagnia del Cigno - dalla musica classica alla sigla di Mika più brani di Michele Bravi e Miley Cyrus : Per una serie ambientata in un prestigioso conservatorio tra giovani musicisti in erba non poteva essere altrimenti: la Colonna sonora de La Compagnia del Cigno, la serie creata e diretta da Ivan Cotroneo in onda dal 7 gennaio su Rai1, è un elemento fondamentale del racconto. E a dispetto del fatto che la trama racconta la storia di un gruppo di allievi del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, a punteggiare il racconto non è solo la musica ...