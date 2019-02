Juve-Parma 3-3 | Allegri | ' Accontentato chi vuole il bel gioco'

Juventus-Parma 3-3 - le pagelle : Pjanic illumina - ma non basta : TORINO - Ecco le pagelle di Juventus e Parma dopo il pareggio per 3-3 tra i bianconeri e i gialloblù all' Allianz Stadium . JUVENTUS PERIN 5.5 Incolpevole sui primi due gol, sul terzo la deviazione ...

Juventus-Parma - i numeri del pareggio : Perin perforato - super Pjanic - Spinazzola pasticcia : Juventus-Parma in pareggio 3-3 e piovono critiche sui bianconeri, che dopo l’eliminazione in Coppa Italia subiscono un altro stop. Le statistiche della sfida raccontano le serate poco fortunate di Perin e Spinazzola, mentre Pjanic è sempre nel vivo del gioco. I numeri del match evidenziano anche lo strapotere dei bianconeri che tirano 18 volte verso Sepe, contro le undici conclusioni dei ducali, a impressionare è il numero dei passaggi riusciti ...

Dopo le paure dell'Olimpico con la Lazio e la sconfitta con l'Atalanta in coppa, la Juve si è fatta imporre il 3-3 casalingo dal Parma

Juve - dall'Atalanta in Coppa Italia al Parma in A : analisi di una settimana difficile : Una sconfitta con eliminazione allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo e un pari all'Allianz Arena di Torino. Due indizi che in pochi giorni sembrano fornire una prova certa: anche la Juventus ...

Juve-Parma - ecco perché non era rigore su Caceres - : Direzione di gara tutto sommato sufficiente per Giacomelli in Juventus-Parma. Qualche peccato veniale per il fischietto di Trieste, un solo errore grave poi corretto dopo segnalazione VAR. Nel ...

La Juve è soltanto Ronaldo. E Gervinho fa felice il Parma : Gervinho si mette alla pari di Cristiano Ronaldo e il Parma ferma clamorosamente la Juventus incapace di gestire per due volte il doppio vantaggio. Una doppietta a testa per i fenomeni delle due squadre in una partita che fotografa il momento no della Signora che dopo la netta eliminazione in coppa Italia contro l'Atalanta incappa in un passo falso che è una beffa maturata all'ultimo minuto. Il ritrovato Mandzukic fa tutto alla grande, ribadisce ...

VIDEO Juventus-Parma 3-3 - Highlights e sintesi della partita. Bianconeri rimontati da Gervinho - Ronaldo non basta : La Juventus sta affrontando un momento di crisi: dopo essere stata eliminata dall’Atalanta in Coppa Italia con un sonoro 3-0, i Bianconeri hanno pareggiato col Parma per 3-3 nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A. I ragazzi di Massimiliano Allegri volevano tornare al successo anche per rispondere al Napoli che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria e sembravano avere in tasca la vittoria prima dell’ultimo quarto ...

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : Juventus - tutto facile stasera contro il Parma? - 22giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse fissate per le partite programmate nella 22giornata del primo campionato, il 2 e 3 febbraio 2019.

Juventus-Parma - Allegri : “Stasera accontentati quanti volevano il bel gioco” : Juventus-Parma 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del pareggio contro il Parma: “Quale aspetto sottolineare oggi? Abbiamo accontentato tutti quelli che volevano vedere il bel gioco, che però alla fine non paga. Abbiamo giocato una palla con superficialità. Abbiamo fatto una bella […] L'articolo Juventus-Parma, Allegri: “Stasera ...

Juventus-Parma - D’Aversa : “Noi bravissimi e premiati dagli episodi” : Juventus-Parma 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Radio Rai, Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato del pareggio per 3-3, ottenuto in pieno recupero contro la Juventus: “Siamo partiti bene, poi abbiamo subito la forza di questa Juventus. Sotto di due gol contro questa squadra non era facile riprendere la partita, […] L'articolo Juventus-Parma, D’Aversa: “Noi bravissimi e premiati ...

Juventus-Parma - Allegri deluso : “meritavamo la vittoria - ma abbiamo giocato in area una palla da buttare in tribuna” : L’allenatore della Juventus ha commentato il pareggio ottenuto contro il Parma nel match di Serie A La Juventus chiude una settimana nerissima, pareggiando con il Parma in Serie A dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia dall’Atalanta di Gasperini. Fabio Ferrari/LaPresse Un boccone amaro da digerire per Allegri, alquanto dispiaciuto ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo accontentato chi voleva vedere il bel gioco. ...

Juventus-Parma 3-3 : Ronaldo fa il bis - ma in extremis arriva Gervinho : Cristiano Ronaldo apre le danze nel primo tempo. Nella ripresa il raddoppio di Rugani, ma Barillà accorcia subito. Il solito CR7 rimette le cose a posto ma una doppietta di Gervinho rovina i piani di Allegri. Juventus vs Parma finisce 3-3. Bianconeri adesso a +9 sul Napoli in classifica