Diciotti | Salvini | «Votino con coscienza» Di Maio e Tav | «Ridurla è una superc»

Salvini tra il caso Diciotti e la Tav : "Uno scambio? Non siamo mica al mercato" : Per il caso della nave Diciotti Matteo Salvini non è preoccupato. "Neanche un po'", assicura. "Non si molla neanche di un millimetro", promette. Eppure la richiesta del tribunale dei ministro di processarlo per aver bloccato 177 immigrati in porto e non averli fatti sbarcare per giorni rischia di agitare seriamente il governo. Non tutti i Cinque Stelle sono disposti a respingere la richiesta che nei prossimi giorni arriverà alla giunta per le ...

Diciotti - il Pd insulta Salvini : "Coniglio". E vuole sfiduciare il ministro : L'ultima trovata del Pd si chiama "mozione di sfiducia". Mentre i candidati alla guida del partito, o di quello che ne rimane, dibattono alla convezione nazionale, in Italia si discute di Tav e caso Diciotti. Lega e M5S sembrano allontanarsi sempre più su questi due temi e i grillini sarebbero pronti a una "ritorsione" contro il leader della Lega: lo stop alla Torino-Lione in cambio dell'immunità. Se volessero dare il loro assenso per ...

Diciotti - Martina : È arrivato momento di mozione sfiducia a Salvini : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini : «No a scambi Diciotti-Tav». Di Maio : «Basta creare tensioni» : Il leader della Lega: «Non siamo al mercato, io ti do questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi, non ho bisogno di aiutini». Il capo di M5S: «Finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha futuro. Il ridimensionamento è una supercazzola». La nota di Conte: «Decisione dopo l’analisi costi-benefici»...

Diciotti - Delrio a Salvini : Non puoi essere al di sopra della legge : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Caso Diciotti - le mie otto ragioni per il No all’autorizzazione a procedere contro Salvini : Ho grande rispetto e stima per Marco Travaglio, Antonio Padellaro e Peter Gomez; proprio per questo dico sommessamente – dalla tribuna di un giornale libero come il Fatto – che le interessanti argomentazioni esposte nell’editoriale di ieri a firma del direttore per il “sì” all’autorizzazione a procedere contro Salvini (e quelle di altri intellettuali intervenuti nel dibattito) non tengono nel giusto conto le otto ragioni per il ...

"Processo Diciotti? Non è detto..." Il M5S pensa alla rappresaglia su Salvini : Sulla Tav il governo traballa, altro che viaggiare come un treno. Le posizioni sono distanti, tanto. Forse addirittura troppo per riuscire a trovare alla fine la quadra. alla fine di mezzo potrebbe finirci un'altra partita, quella sul caso Diciotti e la richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno. Se Salvini dovesse tirare troppo la corda con la Torino-Lione, i grillini sarebbero pronti ad "abbandonarlo" nelle mani dei ...

