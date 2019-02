Agenti pro-Salvini, aperta un'inchiesta

: RT @allnews24eu: 'Sto cercando aiuto, mia mamma non mi vuole più' - AllNews24 - Dovrebbe trovarsi in Campania il padre naturale di un bim… - ManentiAnna : RT @allnews24eu: 'Sto cercando aiuto, mia mamma non mi vuole più' - AllNews24 - Dovrebbe trovarsi in Campania il padre naturale di un bim… - FPetrelli : Agenti in divisa firmano al gazebo pro Salvini, inchiesta della Questura di Ascoli - gia___p : RT @leggichetipassa: @Vogliadarianuov @gia___p @poliziadistato Agenti in divisa firmano al gazebo pro Salvini, inchiesta della Questura di… -

La Questura di Ascoli Piceno rende noto di aver "aperto un'amministrativa per l'accertamento dei fatti" sul caso dei poliziotti in servizio fotografati ad Ascoli Piceno, in piazza Arringo, a firmare in un gazebo una petizione pro-. La foto era stata rilanciata sui social dal responsabile della Lega nelle Marche, Paolo Arrigoni.(Di domenica 3 febbraio 2019)