ilmessaggero

: Shiffrin pigliatutto: a Maribor vince anche in slalom - IlmsgitSport : Shiffrin pigliatutto: a Maribor vince anche in slalom - ilmessaggeroit : Shiffrin pigliatutto: a Maribor vince anche in slalom -

(Di sabato 2 febbraio 2019) ... ottava in 1.45.25, ancora lontana dal podio ma suo miglior risultato stagionale, Irene Curtoni 27/a in 1.46.93 e Lara Della Mea 28/a in 1.47.20 La coppa del mondo donne si ferma dopo questa gara e ...