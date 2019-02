Paranoia Airlines primo in classifica | Fedez accusato di aver ' barato' | la replica è

Fedez in classifica Fimi debutta in vetta con Paranoia Airlines - bene anche Ermal Meta : Fedez in classifica Fimi debutta in prima posizione con il suo ultimo album, Paranoia Airlines, con il quale è tornato sul mercato discografico dopo il progetto congiunto con J-Ax che ha concluso con il concerto allo Stadio San Siro il 1° giugno scorso. Il disco è arrivato sul mercato a cominciare dal 25 gennaio ma sono stati i singoli ad anticipare il suo ritorno in musica con Prima di ogni cosa che ha raggiunto le radio il 2 novembre ...

Fedez al comando della hit con 'Paranoia Airlines' : Novità sul podio della classifica degli album più venduti della settimana elaborata da Fimi Gfk. Sul gradino più alto, infatti, arriva direttamente Fedez con 'Paranoia Airlines'che manda al secondo ...

Fedez al comando della hit con 'Paranoia Airlines' : Novità sul podio della classifica degli album più venduti della settimana elaborata da Fimi Gfk. Sul gradino più alto, infatti, arriva direttamente Fedez con 'Paranoia Airlines'che manda al secondo ...

Salmo vs Fedez/ Il rapper attacca i prodotti del brand Paranoia Airlines : Continua lo scambio a distanza al veleno tra Salmo e Fedez. Stavolta ad attaccare è il rapper che nelle storie di Instagram

La folle asta su eBay per una felpa Paranoia Airlines : raggiunti 12 mila euro - ma Fedez non ci sta! : Le felpe Paranoia Airlines raggiungono prezzi esorbitanti nelle aste su eBay: Fedez cerca di fermare i fan con un appello tra le sue storie Instagram Una felpa a 12.000 euro. È questo il costo esorbitante, raggiunto in un’asta su eBay, per uno dei capi della capsule collection di Fedez. Per promuovere il suo disco infatti, il rapper italiano ha lanciato nei giorni scorsi la collezione Paranoia Airlines (dal titolo del suo ultimo ...

Fedez - scintille su Twitter con Ghali e Gué Pequeno per “Paranoia Airlines” : scintille social tra Ghali, Gué Pequeno e Fedez. “Che noia Airlines”, scrive infatti Ghali in un tweet: il riferimento è a “Paranoia Airlines”, il nuovo disco di Fedez. Il cantante italo-tunisino boccia così l’ultimo lavoro del rapper. Un tweet che ha conquistato già oltre tremila Like e che ha fatto discutere, con 843 commenti. Passa qualche minuto e interviene anche Gué Pequeno, che commenta il post con le emoticon ...

Botta e risposta tra Fedez e Ghali su Paranoia Airlines : i messaggi su Twitter : Uno scambio di messaggi al veleno tra Fedez e Ghali su Paranoia Airlines raggiunge i social. Lo scambio parte da Twitter, in seguito all'ascolto del nuovo disco di inediti di Fedez, disponibile da ieri in tutti i negozi, e da un commento di Ghali che ne parla come "che noia Airlines". Il riferimento è ovviamente esplicito nei confronti del titolo del nuovo disco del rapper di Newtopia che ha presentato la nuova musica nel corso di un grande ...

Fedez e Ghali - scintille su Twitter per "Paranoia Airlines" : Di certo non si può dire che il nuovo album di Fedez "Paranoia Airlines", uscito ieri, sia passato inosservato. Grande campagna pubblicitaria e mediatica dalle affissioni alla copertina del settimanale Vanity Fair, passando per la presentazione a Linate alla stampa e arrivando al grande evento che si è celebrato sempre ieri in Piazza Duomo a Milano con RTL 102.5 assieme a Chiara Ferragni, padrona di casa d"eccezione. Si è molto parlato delle ...

Fedez - Paranoia Airlines nei negozi dal 25 gennaio : Il 25 gennaio arriva nei negozi il nuovo disco di Fedez. Paranoia Airlines è il frutto del duro lavoro del rapper italiano. Per riassumere scelte e contenuti dell'album si consiglia l'ascolto di 'Non ci pensi mai' contenuto nell'album 'Sig. BrainWash - L'arte di accontentare'. Nella canzone citata, tra le tante paranoie esternate, è presente l'evocativa frase 'I sogni sono fatti per chi se li può permettere', riconducibile alla perfezione con, ...

Fedez : esce oggi 'Paranoia Airlines' - il disco che divide il web e la stampa : Il 25 gennaio era una data segnata sul calendario dei fan Ferragnez, ed ecco puntuale l'album del noto rapper. Si chiama "Paranoia Airlines" ed era stato già largamente annunciato attraverso le storie di Instagram. Difficile non essere raggiunti da questa notizia che spopola da giorni. Manifesti enormi in giro per Milano, felpe con il logo dell'album create dallo stesso Fedez in collaborazione con Diesel e sua moglie Chiara Ferragni, premi ...

Paranoia Airlines/ Video - Fedez lancia il nuovo album tra collaborazioni e sperimentazioni 'finalmente solo' : Paranoia Airlines, Fedez lancia il nuovo album oggi, 25 gennaio, tra collaborazioni e sperimentazioni 'finalmente solo' dopo la collaborazione con J-Ax

Fedez e il nuovo album Paranoia Airlines - voglia di cambiare e prestigiose collaborazioni : Ci siamo, la data fatidica del 25 gennaio è arrivata. Oggi, attesissimo dai fan del rapper milanese, esce ‘Paranoia Airlines’, il nuovo lavoro discografico di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. Nomi prestigiosi per quanto riguarda la produzione musicale, Michele Canova Iorfida (considerato uno dei più importanti produttori discografici italiani, alla sua prima collaborazione con Fedez), e Takagi & Ketra, il duo del pop che non ha ...

Fedez - esce Paranoia Airlines : tutto sul nuovo album - : Mentre parla di se stesso, delle sue "paranoie" e della visione del mondo, dice: «I sogni sono fatti per chi si li può permettere». Dopo anni di successi e cambiamenti, oggi con questo album guarda ...

Fedez presenta 'Paranoia Airlines' il suo nuovo album. Tutto quello che c'è da sapere : Fedez presenta 'Paranoia Airlines ' il suo nuovo album. Tutto quello che c'è da sapere Il 25 gennaio esce Paranoia Airlines, il nuovo album di Fedez. Ecco Tutto quello che c'è da sapere sul progetto, ...