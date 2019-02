Ornella Vanoni si addormenta a Ora o mai più e non vota Michele Pecora

Ornella Vanoni ricorda la notte con Califano : “Ci guardavamo e ridevamo” : Ornella Vanoni e Franco Califano sono stati insieme? Lei smentisce a Ora o mai più Ornella Vanoni ha ricordato Franco Califano a Ora o mai più. La cantante ha menzionato il collega mentre presentava il brano Una ragione di più, scritta e pubblicata nel 1969. Prima di cantarla nel programma di Amadeus con Paolo Vallesi, […] L'articolo Ornella Vanoni ricorda la notte con Califano: “Ci guardavamo e ridevamo” proviene da Gossip e ...

Ora o Mai più - Scialpi contro Ornella Vanoni sui social : 'Mummia - ritirati' : Durante la scorsa puntata di Ora o Mai più, il programma condotto da Amadeus, è nata una vera e propria polemica. Nonostante stia per andare in scena una nuova puntata dello show, sembra non placarsi il clamore mediatico intorno alla vicenda. Scialpi, dopo lo scontro avvenuto in diretta con Ornella Vanoni, nelle ultime ore ha continuato ad attaccare sui social la cantante e giudice del programma. Per capire cosa ha portato il noto cantante a ...

Ora o mai più - Scialpi contro Ornella Vanoni : "Sei una mummia - dovresti essere in una casa di cura" : E' una furia Scialpi. Il cantante dal suo profilo Facebook ha attaccato pesantemente Ornella Vanoni per i giudizi espressi sulla canzone di Amedeo Minghi e sul suo abbigliamento eccentrico a Ora o mai più, il programma condotto da Amadeus il sabato sera su Rai1. Dopo averla definita una "esperienza

Shalpy contro Ornella Vanoni : “Sei una mummia - troppo vecchia per capire - ritirati. Dovresti essere già in casa di cura” : “Esperienza negativa, trasmissione bruttissima”. Shalpy non ci sta e, seppur a scoppio ritardato, risponde a Ornella Vanoni che durante l’ultima puntata di Ora o mai più, il programma cult del sabato sera di Rai 1, l’ha punzecchiato a dovere. “Ti ho 6 perché sei vittima, vittima di un signore vestito così”, ha detto a Donatella Milani, che cantava insieme a lui il suo successo Rocking Rolling. Lì per lì Shalpy, vestito in maniera ...

Ornella Vanoni attacca Minghi sulla canzone trottolino amoroso : Anche la seconda puntata del programma “Ora o mai più” è stata decisamente più dinamica della prima grazie ad un acceso scontro tra Ornella Vanoni e Amedeo Minghi sul celebre brano ‘Vattene amore’. Annalisa Minetti, concorrente del talent di Rai 1 con Amadeus, ha avuto l’onore di duettare con Minghi e se sulla performance canora la giuria non ha avuto granché da dire, è stato proprio il brano scelto – un grandissimo successo di Sanremo 1990 a ...

Ora o mai più - la vendetta di Ornella Vanoni su Amadeo Minghi : "Trottolino amoroso è una canzone per bambini" : Nell'ultima puntata di Ora o Mai Più è ancora scontro per fatti del passato. Questa volta è toccato a Ornella Vanoni e Amedeo Minghi. La cantante, nota per dire sempre ciò che pensa, ha attaccato Minghi dicendo: "Trottolino amoroso è una canzone per bambini". L'astio di Ornella sarebbe attribuibile

