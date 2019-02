Napoli | i funerali del piccolo Giuseppe | la madre scortata dalla polizia

Napoli. Bimbo ucciso - oggi i funerali : 05.17 Si terranno oggi i funerali del Bimbo di 7 anni ucciso dal compagno della madre a Cardito, nel Napoletano. Le esequie si svolgeranno alle 15:30 nella chiesa di San Giuseppe a Pompei, città del padre del piccolo. La madre intanto si giustifica per non essere intervenuta in difesa dei figli (anche la sorellina della piccola vittima ha subito un pestaggio), era sotto shock, dice, e non riusciva a muoversi. E' quanto avrebbe detto ai pm.