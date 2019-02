Maltempo | valanga di neve su autostrada del Brennero | nessun ferito Chiuso un tratto

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 febbraio 2019) Disagi per ilin tutto il Nord Italia. In Alto Adige la situazione più critica: a causa della, l’delè chiusa in direzione Nord tra Chiusa e Vipiteno e si registrano diversi chilometri di coda. A quanto si apprende, molti automobilisti sono bloccati da ore nelle vetture. Interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Bolzano, per strade chiuse e alberi caduti o pericolanti, ma le criticità principali, per la polizia stradale, sono sulla A22-Modena. Anche le linee ferroviarie hanno subito variazioni a causa delle forti nevicate che stanno interessando la regione Trentino-Alto Adige: dalle 6 è stato attivato il piano di emergenzasulle linee Fortezza-, Fortezza-San Candido, Bolzano-Merano. Il traffico è rallentato. L’attivazione del piano di emergenzaprevede la cancellazione di alcuni treni, anche se è ...