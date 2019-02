Maltempo | frana a Pomarico | Borrelli | “serve lo stato d’emergenza”

Maltempo Sardegna : piogge intense a Nuoro - chiusa SP17 per frana : Le incessanti piogge hanno causato una frana nelle prime ore di questa mattina sulla SP17 in agro di Bolotana (Nuoro): grossi massi e detriti sono caduti da un costone roccioso ed hanno invaso parzialmente la sede stradale. Sul posto i Carabinieri di Bolotana e della Compagnia di Ottana. La strada al momento è chiusa al traffico in attesa di valutazioni tecniche. L'articolo Maltempo Sardegna: piogge intense a Nuoro, chiusa SP17 per frana sembra ...

Maltempo Sardegna : dopo la frana riaperta la strada tra Orani e la SS389 : E’ stata riaperta la bretella che collega la Statale 389 a Orani chiusa ieri notte dopo una frana che ha provocato la caduta di alcuni massi sulla carreggiata a circa un chilometro dal paese. Sul posto hanno lavorato gli operai del Comune di Orani e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuovere i massi e a mettere in sicurezza il costone che aveva ceduto a causa delle piogge insistenti. Sul posto erano intervenuti anche i ...

Maltempo - frana a Ischia dopo la pioggia : isola tagliata in due : Il Maltempo che in questi giorni ha interessato l’Italia ha causato disagi in Campania, in particolare a Ischia dove una valanga di terriccio e massi si è abbattuta dopo la mezzanotte di ieri sulla litoranea tra Casamicciola Terme e Lacco Ameno, la ex strada statale 270, nel tratto antistante l’eliporto. La valanga ha tagliato di fatto l’isola in due in quanto ha bloccato la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Al ...

Maltempo - frana su statale Casamicciola : ANSA, - ISCHIA, NAPOLI,, 25 GEN - Una frana si è verificata la scorsa notte a Casamicciola, Ischia, sulla ex strada statale 270, nel tratto antistante l'eliporto, sulla arteria di collegamento tra ...

Maltempo - frana su statale Casamicciola : ANSA, - ISCHIA, NAPOLI,, 25 GEN - Una frana si è verificata la scorsa notte a Casamicciola, Ischia, sulla ex strada statale 270, nel tratto antistante l'eliporto, sulla arteria di collegamento tra ...

Forte Maltempo in Campania : frana nei pressi di Pozzuoli : L'intensa perturbazione in atto sul centro-sud sta arrecando disagi nelle ultime ore in Campania, dove su molte zone piove abbondantemente dalla mattinata. In seguito al maltempo si è verificata...

Maltempo Sicilia - frana nel Palermitano : massi sulla strada : Maltempo in Sicilia, in particolare nel Palermitano. La strada statale 643 Di Polizzi è provvisoriamente chiusa al traffico a Polizzi Generosa (Palermo), per caduta massi sul piano viabile. L’itinerario alternativo è costituito dall’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Nella giornata di domani, salvo condizioni meteo avverse, è previsto l’arrivo della squadra di manutenzione per la rimozione del materiale dal piano ...

Maltempo - frana Bussoleno : dalla Regione Piemonte oltre 3 - 5 mln : Per il ripristino del territorio di Bussoleno colpito dalla frana del giugno scorso saranno messi in campo oltre tre milioni e mezzo. Lo sottolinea l’assessore regionale Alberto Valmaggia, oggi in sopralluogo per la presentazione degli interventi. Questi prevedono la pulizia dell’area interessata, la creazione di vasche di trattenuta, il convogliamento delle acque del rio Comba delle Foglie verso la Dora Riparia, i primi lavori sul ...

Maltempo Sicilia : frana ad Alicudi - famiglie isolate : Nelle Eolie, ad Alicudi, a causa di una frana, 6 famiglie sono rimaste isolate. Lo smottamento interessa la località vicino il vallone e ha comportato l’isolamento della zona. L'articolo Maltempo Sicilia: frana ad Alicudi, famiglie isolate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : grossa frana a Castelmola : Un’enorme frana si è verificata sotto il centro abitato di Castelmola, collina a nord di Taormina, nel Messinese. Grossi sassi, a causa del Maltempo, sono precipitate sulla strada provinciale, che e’ l’unica di via di accesso al paese che rischia di rimanere isolato. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. “Per i lavori di consolidamento del costone – spiega il sindaco Orlando Russo – sono stati stanziati ...

Maltempo : riaperta nel messinese la Ss 289 chiusa per frana : E’ stata riaperta al traffico la strada statale 289 ‘Di Cesarò’, chiusa per frana in precedenza in entrambe le direzioni, dal km 0 al km 7 all’interno dell’area comunale di Acquedolci, in provincia di Messina. La circolazione è stata ripristinata. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo: riaperta nel messinese la Ss 289 chiusa per frana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Palermo : crolla controsoffitto in liceo - strada chiusa per frana : A causa del Maltempo si è registrata una infiltrazione d’acqua, che ha provocato il crollo di una parte del controsoffitto nel liceo “Regina Margherita“, nel centro storico di Palermo. Il cedimento si è verificato stamattina. Non si registrano non ci sono feriti. A causa delle avverse condizioni meteo, la strada statale 643 ”Di Polizzi” è provvisoriamente chiusa dal km 6,000 al km 6,500, in località Polizzi Generosa ...

Maltempo - frana a Vesima : Aurelia chiusa nel Ponente : Code anche in A10 in direzione di Genova per incidente su A26 (sottotitolo). Una frana nel Ponente di Genova, nella zona tra Voltri e Vesima, ha causato nel pomeriggio la chiusura dell’Aurelia all’altezza del civico 18 di via Rubens. Sul posto sono impegnati dal primo pomeriggio vigili del fuoco e polizia municipale oltre ai tecnici che stanno studiando gli interventi di ripristino per il cedimento dell’asfalto, sulla strada ...

Maltempo - frana nel Trentino : strada interrotta per 4 giorni : Una frana e’ piombata sulla provinciale della destra Adige in località Santa Lucia, tra Mori e Chizzola, nel Trentino, proprio mentre non passava nessuno. La frana si e’ rapidamente frantumata in quattro massi piu’ grandi, di circa un metro cubo ciascuno, e in un scarica di sassi e massi di misure meno imponenti, ma tutti comunque in grado di sfondare qualsiasi carrozzeria. Sulla strada il materiale è arrivato aprendosi a ...