L’Inter festeggia il Capodanno Cinese al Meazza

(Di sabato 2 febbraio 2019) Si avvicina iled in occasione del match casalingo di domenica contro il Bologna, i nerazzurri indosseranno una maglia speciale dedicata alle celebrazioni per l’anno del Maiale che prenderanno il via martedì 5 febbraio.Per la prima volta un club di Serie A scenderà in campo in un match ufficiale con i nomi cinesi dei calciatori stampati sul retro delle maglie da gioco.Un evento unico per i nerazzurri, prima volta alQuesto evento unico nel campionato italiano farà parte di una serie di contenuti pensando ai fan dalla Cina ma non solo: sui LED a bordo campo, durante il match, scorreranno dei messaggi di auguri inviati dai fan attraverso Weibo,mentre nei prossimi giorni saranno rilasciati dei contenuti video – alcuni in esclusiva per i canali social cinesi della Società – con protagonisti Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Keita Balde e ...