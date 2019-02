ilfattoquotidiano

: L’epic fail del finto truffatore: getta il ghiaccio per terra e simula la caduta per farsi… - TutteLeNotizie : L’epic fail del finto truffatore: getta il ghiaccio per terra e simula la caduta per farsi… - Cascavel47 : L’epic fail del finto truffatore: getta il ghiaccio per terra e simula la caduta per farsi risarcire. Ma per lui fi… - realiroberto : Epic fail di @DaniloToninelli #Toninelli, manco fossero state poche e fosse l'ultima. Fa post dicendo che i bigliet… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Prima riempie un bicchiere col, poi lopere, dopo aver controllato di essere solo, finge di scivolare. Lo stratagemma per farsi risarcire da un locale di Woodbridge, nel New Jersey, messo in atto da Alexander Goldinsky, 57enne di Randolph, non ha portato alle conseguenze sperate. La telecamera di videosorveglianza, infatti, ha incastrato l’uomo, che è stato arrestato – e in un secondo momento rilasciato – con l’accusa di tentata frode. Ora dovrà affrontare il processo.Video Facebook/Middlesex County Prosecutor’s OfficeL'articolo L’epicdelilperlaper farsi risarcire. Ma per lui finisce male… proviene da Il Fatto Quotidiano.