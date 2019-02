tuttosport

: Facebook, Zuckerberg è il quinto più ricco al mondo - Agenzia_Ansa : Facebook, Zuckerberg è il quinto più ricco al mondo - RSInews : Guadagnare 6 miliardi in un giorno Le azioni di Facebook schizzano in alto e Mark Zuckerberg raggiunge il quinto po… - ippolitasantare : Zuckerberg è quinto più ricco al mondo - Ultima Ora -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) ANSA, - NEW YORK, 31 GEN - Facebook vola in Borsa e Markguadagna in una giornata 6,2 miliardi di dollari. Una somma che lo fa schizzare alposto nella classifica dei 'paperoni', ...