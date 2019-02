Uccise la moglie a coltellate nel Bresciano | latitante arrestato in Tunisia | deve

Arrestato il tunisino che Uccise moglie e fuggì in patria. Salvini : "Ora giustizia" : È stato Arrestato dalla polizia tunisina, come auspicato dal governo italiano e dal ministro dell'Interno Matteo Salvini , il cittadino tunisino Chaambi Mootaz destinatario di provvedimento restrittivo italiano esteso a livello internazionale dall'Autorità Giudiziaria di Brescia: l'uomo è infatti autore dell'omicidio della moglie Daniela Bani, 30 anni, avvenuto a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, nel settembre del 2014.La donna era ...

Siracusa - Uccise la moglie incinta della loro bambina : condannato all’ergastolo : condannato all’ergastolo e a tre mesi di isolamento diurno per avere ucciso la moglie incinta . Dopo sei ore di camera di consiglio i giudici della Corte di Assise di Siracusa hanno accolto la richiesta dell’accusa, che chiedeva il carcere a vita per Christian Leonardi. L’uomo, disoccupato Siracusa no di 43 anni, è accusato dell’omicidio della moglie , Eligia Ardita, 35, e della figlia che portava in grembo. La donna, infermiera ...

Usa : condannato a tre ergastoli l'uomo che Uccise la moglie incinta e due figlie : Voleva ricominciare una nuova vita con l'amante e per questo Christopher Watts non ha visto altra soluzione possibile se non quella di eliminare fisicamente la moglie incinta e le loro due figlie, Belle e Celeste, di quattro e sette anni. Non solo: ha anche fatto sparire i cadaveri inscenando poi una finta preoccupazione per la loro scomparsa, comparendo in trasmissioni televisive per fare appelli per poterle "ritrovare". Una passione ossessiva ...