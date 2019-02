huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Tria rassicura sulla 'lieve' recessione: 'Non drammatizzare, è calo dovuto a fattori internazionali' - alcinx : RT @HuffPostItalia: Tria rassicura sulla 'lieve' recessione: 'Non drammatizzare, è calo dovuto a fattori internazionali' - HuffPostItalia : Tria rassicura sulla 'lieve' recessione: 'Non drammatizzare, è calo dovuto a fattori internazionali' - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Economia, da #Washington, il ministro #Tria rassicura: 'L'#Italia non corre rischi per il debito pubblico alto, non ci sarà bi… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) "Bisogna muoversi per investire di più": gli investimenti pubblici danno l'idea di un'Italia che funziona e possono così essere un volano per attirare altri investimenti. Invitando a "non" il dato sul pil perchè si tratta di una "contrazione", il ministro dell'economia Giovannida New Yorksu un debito italiano che descrive come "completamente sostenibile" esolidità delle banche. E illustra - con un'intervento alla Columbia University - la ricetta del governo per rilanciare l'Italia."La sfida per il governo è dimostrare la volontà e l'abilità di fare investimenti pubblici, di attuare nuove politiche per l'inclusione sociale e di rinvigorire la fiducia del mercato e delle imprese", spiega, introdotto sul palco dal premio Nobel per l'economia Edmund Phelps. "Gli economisti sanno che c'è una ...