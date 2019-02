corrieredellosport

: Roma, Sarri e non solo: le alternative a Di Francesco - salvione : Roma, Sarri e non solo: le alternative a Di Francesco - TuttoASRoma : Roma, Sarri e non solo: le alternative a Di Francesco (RS Il Corriere dello Sport) - Tuttoasroma - cn1926it : #Roma, ipotesi #Sarri per la panchina della prossima stagione: le ultime -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Avanti, in una normalità chiassosa. La barca naviga a vista, nella nebbia, in un'indifferenza apparente che assomiglia alla paura di non arrivare più. Laprova a ricompattarsi dentro al suo eremo,...