Napoli | si spara in più strade | bossoli di pistola anche a Forcella

Napoli - sparatoria tra i vicoli : pregiudicato ferito da due colpi di arma da fuoco - è grave : Un 58enne napoletano, pregiudicato in libertà vigilata, è stato ferito a colpi di arma da fuoco e scaricato davanti all'ingresso dell?ospedale Vecchio Pellegrini in gravi...

Rapina con sparatoria in un ristorante a Napoli . Il bottino : 40mila euro tra Rolex e gioielli : Sono arrivati all?improvviso, poco prima delle otto di sera. In due, con il volto coperto da cappellini e scaldacollo, si sono diretti verso la cassa dove si trovava il titolare del...

Napoli - canta brano neomelodico dedicato ai detenuti e spara. Polizia individua tredicenne siciliano ritratto nel video : La Polizia postale ha identificato il minore autore del video nel quale veniva rappresentato un tredicenne , armato di pistola, che, dopo aver canta to un brano neomelodico napoletano dedicato ai detenuti , sparava un colpo in aria. Il 4 gennaio era stata denunciata la pubblicazione del video su Facebook e subito diventato virale. Prima che venisse oscurato aveva totalizzato oltre 120 mila visualizzazioni. La procura presso il tribunale per i ...

Il tabaccaio più rapinato di Napoli con 12 'colpi' : 'Armarmi e sparare? Mi difenda lo Stato' : 'Anche dopo la dodicesima rapina in tre anni, non ci penso nemmeno per un istante ad armarmi e - Dio non voglia - arrivare a portarmi un morto sulla coscienza. Dico no alle pistole in casa e chiedo al ...