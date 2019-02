Maltempo | in Alto Adige continua a nevicare | disagi alla viabilità

Maltempo : in Alto Adige bloccato un tratto dell’Autostrada del Brennero A22 : L’intensa nevicata in atto sull’Alto Adige da questa mattina sta creando pesanti disagi alla viabilità. Sulla corsia nord dell’autostrada A22 del Brennero tra Fortezza e Vipiteno si è formata una coda di 10 chilometri causa una serie di mezzi pesanti rimasti bloccati dalla neve. La corrente veicolare procedere a forte rilento. La polizia stradale alla barriera di Vipiteno sta facendo defluire il traffico pesante sulle altre ...

Maltempo : problemi alla viabilità in Alto Adige - strade chiuse : Le nevicate delle ultime ore stanno causando problemi alla viabilita’ in Alto Adige. Nel pomeriggio l’autostrada del Brennero e’ rimasta temporaneamente chiusa in direzione nord tra Vipiteno e il confine di stato. Dopo la riapertura a fatica si sono smaltite le code dei mezzi pesanti. Anche nei pressi di Foresta, all’ingresso della val Venosta, i tir non attrezzati alle condizioni meteo avversarie, hanno causato la ...

Maltempo Trentino Alto Adige : nevicata fino a fondovalle - -20°C in montagna : In Trentino Alto Adige si è registrata la prima nevicata fino a fondovalle della stagione: i fiocchi sono caduti nella notte a Bolzano e Trento. Neve e crollo termico in particolare sui rilievi. In Val Badia sono caduti 15 cm di neve e tra 5 e 10 in Val Pusteria. In provincia di Bolzano alle stazioni di rilevamento dell’anticima di Cima Libera, Cima Beltovo, Cima di Fontana Bianca vengono registrati -20 °C. Temperature sotto zero a ...

Maltempo Basilicata : esondazioni e smottamenti in Alto Bradano : “Da ieri pomeriggio piove ininterrottamente nell’Alto Bradano, al confine tra il Potentino e il Materano. Le aree più colpite sono quelle di Acerenza, Palazzo San Gervasio, Genzano, Banzi e Irsina, tutte a ridosso dei fiumi Bradano e Bradanello, esondati in più punti, allagando interi oliveti e campi di cereali. Gli allagamenti hanno causato problemi anche a strade comunali e provinciali, oltre che agli accessi di alcune aziende agricole e ...

Maltempo Firenze : nevicate nell’Alto Mugello : Stamani, giovedì 24 gennaio 2019, si sono verificate ancora nevicate nell’Alto Mugello e temperature inferiori allo zero sui rilievi appenninici, compreso al Passo della Consuma. Personale e mezzi del Servizio Protezione Civile e Viabilità della Città Metropolitana di Firenze stanno lavorando per garantire la percorribilità delle strade. L'articolo Maltempo Firenze: nevicate nell’Alto Mugello sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : neve e vento in Alto Mugello : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala neve in atto sui passi appenninici e raccomanda di guidare con prudenza. Codice giallo per neve su tutto il territorio metropolitano. Per domani, giovedì 24 gennaio, codice giallo per rischio neve nella Romagna Toscana (Alto Mugello) e codice giallo per vento in tutta la Città Metropolitana. L'articolo Maltempo Firenze: neve e vento in Alto Mugello sembra essere il primo ...

Maltempo : neve sulla A24 tra Carsoli e Valle del Salto : Astral infomobilità rende noto che si registra “neve sulla A24 Roma-Teramo tra Carsoli e la Valle del Salto“, si consiglia di “prestare attenzione“. L'articolo Maltempo: neve sulla A24 tra Carsoli e Valle del Salto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : nevica nell’Alto Mugello : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala deboli nevicate nelle nelle zone di Firenzuola, Marradi e al Passo della Consuma e la formazione di ghiaccio al Passo del Giogo. “Gli operatori della Viabilità della Città Metropolitana stanno operando sulle strade di competenza ma – avverte Angelo Bassi, consigliere delegato alla Protezione civile della Metrocittà – si ricorda in ogni caso ...

Salto con gli sci – Runggaldier fuori dalle 30 per soli 4 decimi : il Maltempo condiziona la gara di Zao : Il maltempo condiziona la gara sul trampolino normale di Zao: Elena Runggaldier fuori dalle trenta per soli quattro decimi di punto fuori dalla zona punti per un’inezia. Elena Runggaldier non ce l’ha fatta a superare il taglio a Zao, sul trampolino normale HS102. Nella prima gara in programma nela località giapponese, condizionata dalle cattive condizioni meteo che hanno costretto gli organizzatori a cancellare le ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zao 2019 : qualificazioni femminili rimandate a domani per il Maltempo : Non comincia nel migliore dei modi il weekend di gare a Zao, in Giappone, per la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile. Nella prima mattinata italiana erano in programma le qualificazioni per la prima gara individuale, ma gli organizzatori sono stati costretti a rimandare la sessione a domani alle ore 15.45 locali (le 7.45 italiane) a causa di una fitta nevicata che sta colpendo la prefettura di ...

Maltempo Uruguay : oltre 2300 evacuati per inondazioni nelle province di Durazno e Salto : E’ allerta Maltempo Urugay dove le inondazioni stanno causando danni e disagi. Immediate le misure precauzionali: oltre 2300 persone sono state evacuate. Lo rivela un comunicato del Servizio di emergenza nazionale (Sinae) secondo il quale le aree maggiormente colpite sono quelle delle province di Durazno, con 1462 evacuati e Salto, con 595, entrambe nel nord-est del paese. Nell’area di Durazno il problema principale deriva ...

Maltempo - valanga in Alto Adige : centro biathlon evacuato : Proseguono copiose le nevicate in Alto Adige. Una valanga è caduta nella valle di Anterselva vicino all’albergo Wildgall. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Per motivi precauzionali è stato evacuato il centro del biathlon e la strada è stata interrotta. Nevica in Alta Val d’Isarco dove le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono parzialmente innevate. Chiuse per motivi di sicurezza alcune strade provinciali, quella che da ...

Maltempo Alto Adige : prime nevicate abbondanti - strade chiuse : In Alto Adige si sta registrando la prima abbondante nevicata invernale: la perturbazione che da giorni sta imperversando in Austria è arrivata anche in Provincia di Bolzano, in particolare nella zona di confine. La quota neve è scesa fino a 600 metri. Isolata la Vallunga in Alta Val Venosta, chiusa in via precauzionale la SP49 da Curon Venosta. La neve a Melago ha raggiunto i 46 cm. Neve anche a Plan in Passiria, 44 cm, e a Predoi in Valle ...

Maltempo - forte vento in Alto Adige : copiose nevicate in Tirolo : Raffiche di vento fino ai 126 chilometri orari sui rilievi dell’Alto Adige, copiose nevicate in Tirolo che hanno messo in crisi sia il traffico aereo che quello stradale, stanno caratterizzando l’ultimo fine settimana delle festivita’ natalizie sull’arco alpino italo-austriaco. Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono innevate tra Vipiteno ed il confine di Stato e il limite delle nevicate lungo la cresta di ...