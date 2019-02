L’Isola dei Famosi | Capparoni a Paolo Brosio | “Ti sputo in faccia”

Le Iene e Freedom saltano l’appuntamento di domenica per lasciare spazio a L’Isola dei Famosi : Le Iene L’Isola dei Famosi 2019 alla domenica costringe Mediaset a rivedere i suoi palinsesti. Se in un primo momento l’incombente settimana sanremese aveva creato un anomalo ingorgo il prossimo 3 febbraio con una produzione in onda su ciascuna rete generalista, complici i dati deludenti della seconda puntata del reality (2.405.000 telespettatori ed il 13,28% di share), a Cologno hanno scelto di rimescolare le carte. Slittano, in ...

Elena Morali attacca Tylor Mega alL’Isola dei Famosi : “Torna nel dimenticatoi” : Isola dei Famosi, Elena Morali contro Tylor Mega dal reality: la showgirl commenta duramente l’eliminazione della naufraga Taylor Mega, con la sua breve (ma chiacchierata) permanenza all’Isola dei Famosi, è riuscita a far parlare molto di sé in questi giorni. Le dichiarazioni rilasciate prima della sua partecipazione al reality, la polemica che l’ha vista protagonista […] L'articolo Elena Morali attacca Tylor Mega ...

Jo Squillo : età - marito e biografia. Chi è alL’Isola dei Famosi 2019 : Jo Squillo: età, marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 Chi è Jo Squillo Jo Squillo, nome di battesimo Giovanna Coletti è nata a Milano il 22 giugno 1962. L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva grazie alla musica, negli anni Ottanta, quando inizia a far parte del movimento punk italiano e pubblica così il 45 giri “Sono cattiva/Orrore“, nel quale si riscontrano diversi accenni anti-maschilisti, con il ...

Taylor Mega eliminata dalL’Isola dei Famosi 2019 tra le rivelazioni sulla droga e il lancio di Mago Otelma della Cipriani (video) : Un'altra serata al top per L'Isola dei Famosi 2019 che quest'anno è partita alla grande e continua a tenere alti i ritmi. Concorrenti che vanno, altri che vengono e poi la prima eliminazione dell'edizione quella di Taylor Mega che, sbagliando i suoi calcoli, lascia il programma alla prima settimana. La sua bellezza, i gossip e i pettegolezzi non l'avevano fatta partire con il piede giusto se a questo sommiamo il fatto che lei stessa si è scavata ...

Alda D’Eusanio gela Demetra Hampton con una battuta alL’Isola dei Famosi : L’Isola 2019: Alda D’Eusanio contro Demetra Hampton Le nominate della puntata di stasera dell’Isola dei Famosi sono Demetra Hampton e Taylor Mega. Proprio alle due naufraghe Alessia Marcuzzi ha voluto fare una sorpresa: la famosa influencer ha infatti ricevuto la telefonata della madre mentre l’attrice ha potuto parlare con suo marito Paolo, presente in studio. L’uomo, con lo scopo di rincuorare la compagna dopo ...

Verissimo : Stefano Bettarini svela cosa farà a L’Isola dei Famosi : Stefano Bettarini a Verissimo prima de L’Isola dei Famosi Durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi ospiterà in studio Stefano Bettarini prima della sua partenza per l’Honduras. L’ex marito di Simona Ventura, infatti, si unirà al resto dei concorrenti dell’attuale edizione a partire dalla terza puntata, in onda eccezionalmente domenica 3 febbraio in prima serata su Canale 5. Nella giornata ...

Stefano Bettarini a Verissimo : le parole prima delL’Isola dei Famosi : Stefano Bettarini nuovo concorrente Isola dei Famosi: intervista a Verissimo prima della partenza Stefano Bettarini è pronto per sbarcare all’Isola dei Famosi. prima, però, ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin, che andrà in onda nella puntata di Verissimo di sabato 2 febbraio. “Sono gli ultimi scampoli di libertà prima di partire. I miei genitori ormai sono […] L'articolo Stefano Bettarini a Verissimo: le parole ...

Chi sarà il primo eliminato de L’Isola dei Famosi 2019? Taylor Mega in bilico dopo il dubbio “contratto” : anticipazioni 31 gennaio : Chi sarà il primo eliminato de L'Isola dei Famosi 2019? Il pubblico di Canale 5 lo scoprirà questa sera quando, a partire dalle 21.30 circa, prenderà il via la seconda puntata della nuova edizione. Il primo tema sarà sicuramente l'arrivo delle polene in Honduras e, quindi, il lancio dall'elicottero, o almeno si spera, di Francesca Cipriani e il possibile arrivo dal mare del suo "compare" il Mago Otelma. I momenti trash sono assicurati così come ...

Karina Cascella contro L’Isola dei famosi e Angela del Trono Over : l’accusa : Karina Cascella senza freni: polemica contro l’Isola dei famosi e le opinioniste scelte Karina Cascella non è certo un personaggio che le manda a dire. L’opinionista, conosciuta in TV per essere una persona senza peli sulla lingua, è su Instagram che stamattina ha aperto una parentesi al quanto polemica contro all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. […] L'articolo Karina Cascella contro l’Isola dei famosi e ...

L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 31 gennaio 2019 – Conduce Alessia Marcuzzi con Parietti - D’Eusanio e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new entry che corrispondono al nome di Alba Parietti e Alda D’Eusanio. E proprio […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 31 ...

Jo Squillo alL’Isola dei Famosi dopo la morte dei genitori. La conferma : Jo Squillo concorrente de L’Isola dei Famosi con Stefano Bettarini La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si è aperta con un’assenza che non è passata inosservata. Durante la prima puntata Alessia Marcuzzi ha spiegato che Jo Squillo, a causa di un problema familiare piuttosto grave, è stata costretta a rinviare la sua partenza per l’Honduras. La cantautrice, famosa anche per il celebre duetto con Sabrina Salerno ...

Stefano Bettarini a L’Isola dei Famosi 2019 al posto di Jeremias Rodriguez? Ecco la verità : Grandi colpi di scena in arrivo per il pubblico de L'Isola dei Famosi 2019? Il programma andrà in onda domani sera con la seconda puntata e poi il 3 febbraio con la terza passando alla domenica sera per scappare dal Festival di Sanremo 2019 ma queste non saranno le uniche novità del reality di Canale 5. Secondo quanto rivela il nuovo numero di Chi sembra che, dopo lunghe trattative, alla fine sarà Stefano Bettarini a tornare in Honduras ...

L’Isola dei Famosi - Paolo Brosio : “La mia vita sconvolta quando…” : Isola dei Famosi 2019: la triste confessione di Paolo Brosio prima di partire per il reality Si è raccontato in una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero di DiPiùTv appena uscito in edicola Paolo Brosio prima di partire per L’Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, lo ricordiamo, è iniziato giovedì scorso e, proprio prima di volare in Honduras, Paolo Brosio si è raccontato a cuore aperto ...