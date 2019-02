L' avvocato di Olindo e Rosa | Analizzare i pochi reperti rimasti Confidiamo nella

huffingtonpost

(Di venerdì 1 febbraio 2019) "Ci sono grandi possibilità di arrivare alla revisione del processo". Fabio Schembri è uno degli avvocati diRomano eBazzi, condannati all'ergastolo in via definitiva per essere stati gli autori della strage di Erba, ed è fiducioso che si possa arrivare alla revisione del processo. Schembri ne ha parlato su La Storia Oscura, in onda su Radio Cusano Campus. Un servizio delle Iene ha riaperto il dibattito sulla colpevolezza di, ponendo dei dubbi sulle possibili responsabilità dei due nell'omicidio. Secondo l', è possibile arrivare alla revisione perché "gli elementi per farlo ci sono tutti"."Innanzitutto vorremmosulla scena del crimine, dopo che qualcuno ha pensato bene di distruggere gli altri senza motivo", ha detto l'. Proprio a dicembreavevano ...