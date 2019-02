Inter | Lautaro Martinez | ' Sono triste ma bisogna guardare avanti'

Inter - la reazione di Lautaro : 'Errori che ti fanno crescere' : ROMA - Lautaro Martinez non nasconde la delusione per gli errori contro la Lazio . L'attaccante dell' Inter , protagonista in negativo per un'occasione sprecata nel finale e il rigore sbagliato, ...

Inter - Spalletti : "Lautaro e Icardi? Potevamo andare in vantaggio - ma..." : I VIDEO DI GAZZETTA TV il caso perisic - Ufficialmente il croato era in panchina per una botta, ma non è un mistero che le voci di mercato si moltiplicano, con il vicecampione del mondo che avrebbe ...

Inter col 3-5-2. Icardi-Lautaro di nuovo insieme dopo 20 giornate : Un girone e una partita dopo, riecco Icardi-Lautaro insieme in Serie A. Ma non è l'unica novità dell'Inter: contro il Torino Luciano Spalletti ripropone anche la difesa a tre, che aveva lanciato dal ...

Inter - novità Lautaro contro il Torino : ancora fuori Nainggolan? : Ci sarà qualche novità nell'undici di partenza dell' Inter nella trasferta sul campo del Torino. La Gazzetta dello Sport rivela che Spalletti sta pensando a 4-3-2-1 con Joao Mario e Lautaro Martinez alle spalle di Mauro Icardi . ancora fuori Radja Nainggolan , pronto ad essere gettato nella mischia a gara in corso.

Inter - servono nuovi gol. Ma le ali bloccano il volo di Lautaro : Cercasi gol disperatamente. La cooperativa Inter si è inceppata sul più bello, dopo un inizio di stagione che sembrava aver finalmente cancellato un vecchio e annoso problema: l'Icardi-dipendenza. ...

Graziani : 'A Spalletti voglio bene - ma quando lo mette Lautaro con Icardi? L'Inter ha un problema' : Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ciccio Graziani parla di Inter e non risparmia qualche critica a Luciano Spalletti. 'L'Inter continua come nel passato, con alti e bassi. Giocare col Sassuolo non è facile, è una buona ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - dalla Spagna : il Betis chiede Lautaro Martinez : Calciomercato Inter, Ultime notizie. dalla Spagna: il Betis cerca Lautaro Martinez, ma sul piatto non può osare più del prestito.

Inter - Spalletti aveva ragione : Lautaro fa doppietta - quando Icardi non c'è più : Non Candreva che, dopo essersi visto respingere un tiro da Montipò, ha colpito proprio all'ultimo secondo del recupero, quattro minuti per la cronaca,. Vittoria netta e giusta, ma triste. quando si ...

Inter-Benevento 6-2 : Candreva e Lautaro scatenati nel Meazza deserto : MILANO - Nelle porte chiuse di San Siro, con solo 200 ospiti non paganti per ognuna delle due squadre, l'Inter ha regolato in scioltezza il Benevento negli ottavi di Tim Cup: 6-2 il risultato, i ...

Highlights Inter-Napoli 1-0 : VIDEO - gol e sintesi. Espulso Koulibaly - Lautaro Martinez risolutore in zona Cesarini : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio il big match tra Inter a Napoli viene deciso da un gol di Lautaro Martinez in pieno recupero. Gara caratterizzata dalle espulsioni di Koulibaly ed Insigne, con tanto di principio di rissa finale che potrebbe costare la mano pesante del Giudice Sportivo a diversi calciatori partenopei. IL VIDEO DI Inter-Napoli 1-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...