In un video di Samsung c’è forse un’anteprima del Galaxy pieghevole

Primissimo video leaked smartphone pieghevole Samsung - ecco com’è : Lo smartphone pieghevole Samsung si mostra finalmente in quello che sembra essere il primo video leaked ufficiale: si tratta di un filmato promozionale, in cui il dispositivo si scorge in prevalenza nella parte finale, aprendosi a libro, visto che lo schermo flessibile può essere piegato in due porzioni. Molto sottile la scocca rispetto al prototipo scorto qualche tempo fa: da chiuso, il terminale ha tutta l'aria di essere uno smarphone, mentre ...

Samsung prosegue nell'opera di promozione della famiglia di smartphone Galaxy M ormai prossima al debutto

Nella fretta di avviare il rollout di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9, sembra che Samsung abbia dimenticato qualcosa.

Da Samsung 3 innovativi monitor fino a 49” - salvaspazio e per gli appassionati di videogiochi : Il produttore coreano presenterà al CES tre nuovi modelli dalle dimensioni elevate, dall'originale design e per il gaming

Vetri temperati e custodie di Samsung Galaxy S10 e famiglia al centro dei riflettori. Un paio di video ci mostrano da una parte le presunte dimensioni della variante Plus a confronto con altri top e dall'altra come la curvatura degli schermi possa essere ridotta sui nuovi Galaxy del decennale.

Ecco il nostro confronto tra Samsung Galaxy A7 e Samsung Galaxy A8 2018. Costano uguali ma hanno differenze importanti, vi diamo qualche consiglio per non sbagliare la scelta.

Il countdown relativo alla distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per i Samsung Galaxy compatibili, riguardante anche la tanto attesa interfaccia One UI, ci avvicina sempre di più ad un appuntamento che per tanti utenti rappresenta una svolta. Il rilascio per determinati modelli scatterà a settimane, forse addirittura a giorni, e dopo il primo bilancio fatto di recente a proposito del Samsung Galaxy S9, oggi 14 dicembre è possibile ...

L'interfaccia Samsung One UI viene mostrata in un nuovo video rilasciato da Samsung nel suo canale YouTube ufficiale: significa che il rilascio è più vicino di quanto si pensi? Chissà.

Il Samsung Galaxy S10 continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa parte finale del 2018. Ecco le ultime sullo smartphone

Mentre Samsung effettuar in Corea del Sud la prima video chiamata in 5G, circolano nuove informazioni sulle fotocamere ToF e un curioso video su un clone di Galaxy S10 Plus.

Il presunto Samsung Galaxy S10 Plus si mostra in alcuni render che evidenziano la presenza di una doppia fotocamera frontale, con un grosso foro nel display.

Samsung investe 31 milioni di sterline in Niantic per avere dei giochi esclusivi.

Nella versione beta di Samsung One UI è stata trovata una nuova funzionalità relativa alla fotocamera. Scopriamo insieme di cosa si tratta