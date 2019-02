Giro di vite su smartphone alla guida

Giro di vite sugli affitti in nero - oltre 1milione e mezzo di euro evasi nel Nord Sardegna : Sono stati 142 i controlli. Nel corso del 2018, i reparti dipendenti dal comando provinciale di Sassari hanno portato a termine un'energica e costante attività di contrasto all' evasione fiscale nel ...

Facebook annuncia un Giro di vite sul rispetto del regolamento da parte di Pagine e Gruppi : Facebook ha deciso di dare un giro di vite alle Pagine che violano le policy della piattaforma, ossia che pubblicano contenuti in cui si inneggia all’odio e alla violenza, e con testi o immagini riferibili a molestie, bullismo e pornografia. Nel mirino anche le Pagine di supporto o elogio a persone o eventi a cui non è permesso essere su Facebook. Inoltre, la piattaforma di Mark Zuckerberg ha deciso di inasprire la politica sui ...

Xylella - il Giro di vite : "Distruggere gli ulivi infetti o il carcere" : giro di vite contro la Xylella in Puglia . La stretta prevede anche il carcere in caso di mancato rispetto delle norme sulla distruzione delle piante infette . Secondo l'emendamento al dl ...

Diretta Viterbese Juve Stabia/ Streaming video e tv : Paponi è il capocannoniere del Girone C - Serie C - : Diretta Viterbese Juve Stabia, info Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella ventunesima giornata del girone C di Serie C

Scuola - nuove regole e Giro di vite ai genitori violenti : ‘Bisogna dare del Lei ai docenti’ : Il rapporto genitori-docenti è una delle questioni, senza dubbio, più importanti da affrontare in ambito scolastico: alcuni episodi accaduti recentemente hanno messo in evidenza come, spesso, le relazioni tra famiglie e insegnanti degenerino vergognosamente. L’assessore regionale all’Istruzione del Veneto, Elena Donazzan, intende portare avanti una battaglia per ricostruire i fondamentali di riferimento del mondo ...

Scuola - nuove regole in Veneto : rigore in classe/ "Dare del lei ai prof e Giro di vite su genitori aggressivi" : Scuola, nuove regole in Veneto: deve tornare il rigore in classe. L'assessore Donazzan: "Dare del lei ai prof e giro di vite su genitori aggressivi"

AG : Giro di vite del parlamento su naturalizzazioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

MAZARA DEL VALLO : Giro DI VITE CONTRO LE BABY GANG. : GIOVANE TUNISINO ARRESTATO DAI CARABINIERI PER RAPINA AI DANNI DI DUE MINORI Continuano in maniera incessante le attività di contrasto ai reati predatori commessi sul territorio di MAZARA del VALLO da ...

Giro di vite a Vittoria contro l'abusivismo edilizio : Abbandono di rifiuti provenienti da cantieri edili e abusivismo edilizio a Vittoria. Denunce sono state fatte dalla Polizia Municipale in città

Como - Giro di vite contro spaccio e furti : un arresto e nove esplusioni : Como, 1 dicembre 2018 - Trentanove posti blocco, 492 veicoli controllati, 889 persone identificate, un arresto, tre persone indagate in stato di libertà e nove provvedimenti di espulsione è il ...

Giro di vite contro lo spaccio. Ad Alassio in manette un ragazzo e denunciati altri due : Alassio. Arrestato dai carabinieri durante una operazione antidroga un giovane maggiorenne trovato in possesso di 120 grammi di marijuana e 240 euro in contanti. Un'altro giovane che nascondeva nello ...