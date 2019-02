Forum | Gianfranco D' Aietti nuovo giudice al posto di Foti

blogo

(Di venerdì 1 febbraio 2019)IldiD': come anticipato da Spy, prende ildi Francesco, sospeso dal legal show di Canale 5 dopo perché coinvolto in alcune i intercettazioni registrate in un’indagine della Guardia di Finanza.IlD'ha 71 anni, è un magistrato in pensione, è docente di informatica giuridica e inizierà ad apparire aa metà Febbraio . Il suo non è un debutto assoluto nel programma, visto che è già stato ospite di Barbara Palombelli.Intanto sulla sospensione delè intervenuto anche l'avvocato Nino Marazzita, popolare nei Fori e in tv. Intervistato dal settimanale, suggerisce cautela sulla vicenda, vista la natura complessa delle intercettazioni: "Penso debba chiarire quanto prima, proprio per dimostrare la sua innocenza. Bisogna essere cauti in tema di intercettazioni: magaristava parlando con un ...