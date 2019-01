Roma | protesta davanti ad ambasciata Sudan contro dittatura

Protesta Ncc a Roma - scontri e feriti : Un manifestante contuso e sei feriti tra le forze dell'ordine nel corso della Protesta a Roma degli Ncc. Quattro appartenenti alle forze dell'ordine, fa sapere la Questura di Roma, "sono rimasti ...

Sciopero Atac oggi a Roma. Bus - metro e ferrovie a rischio per doppia protesta : L'agitazione non interessa le linee periferiche. Il Campidoglio: aperte le Ztl diurne del centro e di Trastevere

Roma : Ugl raduna i propri iscritti al Campidoglio - domani protesta : Roma – Il sindacato Ugl chiama a raccolta a Roma i propri iscritti e tutti i cittadini per dare forza alla manifestazione di domani mattina in Campidoglio contro la prassi degli appalti al massimo ribasso che non tutelano i lavoratori e incidono sulla qualita’ dei servizi e della sicurezza dei cittadini. Una mobilitazione voluta dal segretario provinciale Igiene Ambientale Mauro Piconi che ha ottenuto il sostegno politico ...

Consiglieri PD protestano con sacchi immondizia : Raggi non Ama Roma : Roma – ‘Raggi non ‘Ama’ Roma’, ‘Raggi, il vento e’ cambiato: puzza’, ‘Roma affoga nei rifiuti’. I Consiglieri del gruppo del Partito democratico del Campidoglio, durante una sospensione della seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sui rifiuti in attesa dell’arrivo della sindaca Virginia Raggi, hanno protestato in aula Giulio Cesare indossando dei sacchi neri per ...

Agricoltura : protesta di migliaia di coltivatori oggi a Roma : Sono giunti a Roma gli agricoltori che denunciano gli errori regionali e l’assenza nella manovra approvata delle misure necessarie a garantire adeguate risorse al Fondo di Solidarietà Nazionale per far fronte alle pesanti calamità che hanno colpito importanti aree del Paese, a partire dalla Puglia, con il dimezzamento della produzione nazionale di olio di oliva che ha messo in ginocchio il settore. migliaia di agricoltori della Coldiretti ...

Dalla Puglia a Roma - con i trattori per protestare Oggi la manifestazione di Coldiretti : ... sono alcune delle criticità da affrontare per salvare un settore strategico per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l'economia e l'occupazione che vede impegnate oltre 400mila ...

Roma - la protesta dei presidi : «Troppi rifiuti e topi in strada - lunedì non riapriamo le scuole» : Non solo spettacoli poco decorosi, ma anche odori nauseabondi accompagnano la vista dei cittadini nel constatare come animali randagi e roditori trovino spesso bivacco attorno a questi monumenti di ...

Manovra - nuova protesta degli Ncc a Roma : bruciano fantoccio di Di Maio e consegnano documento al Quirinale : Centinaia di Ncc sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina il settore. I lavoratori si sono riuniti in un sit-in a piazza della Repubblica, dove hanno esposto una bara avvolta in un tricolore con su scritto “la liberà assassinata dal governo del cambiamento” e poi dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del vicepremier Luigi Di Maio. La tensione in piazza ...

