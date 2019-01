Rafa Nadal va a nozze | «Così ho chiesto a Xisca di sposarmi»

Nadal ha un cimelio in più per il suo museo di Maiorca : Rafa riceve in dono da Valverde la sua maglia da campione del mondo : Uno scatto da… campioni: Alejandro Valverde incontra Nadal e gli dona la sua maglia da campione del mondo per il museo di Maiorca del tennista Rafa Nadal ha incontrato oggi Alejandro Valverde. Reduce dall’avventura agli Australian Open, dove è stato mandato al tappeto in finale da uno strepitoso Novak Djokovic, il tennista spagnolo è tornato nella sua Maiorca, dove oggi ha ricevuto un dono speciale da esporre nel suo museo. Il ...

Australian Open 2019 - Novak Djokovic demolisce Rafael Nadal e conquista il 15° titolo dello Slam : Semplicemente perfetto. Novak Djokovic entra nella storia e conquista il settimo titolo degli Australian Open 2019 di tennis, il 15° sigillo in uno Slam per il serbo. Una prestazione superba del n.1 del mondo, capace di annichilire il rivale di una vita Rafael Nadal (n.2 ATP). Non c’è stato niente da fare per il mancino iberico al cospetto di un Djokovic di questo livello, impostosi con il punteggio di 6-3 6-2 6-3 in 2 ore e 6 minuti di ...

Australian Open - finale senza storia : il “muro” Djokovic va in Paradiso - massacrato Rafa Nadal! : Australian Open, il dominio di Novak Djokovic è stato totale quest’oggi nella finale senza storia contro Rafa Nadal Australian Open, è stato un massacro. La finale maschile è stata sorprendentemente senza storia, nonostante di fronte si trovassero due campioni che ci hanno abituati spesso e volentieri a lotte incredibili, a volte anche sopra le 4 ore di gioco. Oggi, tra Nadal e Djokovic, non c’è stata praticamente mai partita, ...

Australian Open 2019 : il giorno della finale! Novak Djokovic contro Rafael Nadal : Tra qualche ora gli Australian Open sono pronti ad eleggere il loro nuovo re. E’ la finale forse più attesa, quella tra il numero uno e il numero due del mondo. Novak Djokovic contro Rafael Nadal. L’ennesimo capitolo di una sfida infinita, arrivata alla battaglia numero 53, anche se per avere un match che assegna uno Slam bisogna tornare al 2014 e alla finale del Roland Garros. Djokovic comanda 27-25 nei precedenti, ma mai come ...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic contro Rafael Nadal - tutti i numeri della grande rivalità : Il numero uno contro il numero due. La finale maschile degli Australian Open 2019 metterà di fronte Novak Djokovic e Rafael Nadal. L’ennesimo scontro di una battaglia infinita. Andiamo a vedere tutti i numeri di questa straordinaria rivalità. 52 – come le sfide finora giocate da Novak Djokovic e Rafael Nadal. Le vittorie del serbo sono 27, mentre quello dello spagnolo sono 25. 17 – sono gli Slam vinti in carriera da Nadal. Il ...

VIDEO Highlights Australian Open 2019 : Rafael Nadal mostruoso - Tsitsipas eliminato in tre set : Uno show assoluto: Rafael Nadal non lascia scampo a Stefano Tsitsipas e in tre set rapidi si sbarazza del greco in semifinale degli Australian Open 2019, raggiungendo l’atto conclusivo. Sfida al vincitore dell’altra semifinale tra Djokovic e Pouille: l’iberico va a caccia del secondo trionfo nel Grand Slam oceanico. Andiamo a rivivere l’incontro odierno, con i soliti colpi fantastici dello spagnolo. Highlights Rafael ...

Rafa Nadal batte Tsistsipas - il giustiziere di Federer : in finale all'Australian Open senza perdere un set : Rafa Nadal è il primo finalista degli Australian Open, il primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne. Il tennista spagnolo in semifinale si è sbarazzato in tre set del greco Stefanos Tsitsipas, giustiziere di Roger Federer agli ottavi, con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-0 in meno

Australian Open 2019 - Rafael Nadal : “Tutto praticamente perfetto nel torneo per me” : Un Rafael Nadal in formato davvero super quello che stiamo vedendo in questi giorni nel primo Slam della stagione: gli Australian Open. Lo spagnolo non ha perso neanche un set fino ad ora e si è sbarazzato con un nettissimo 6-2 6-4 6-0 in semifinale del giovane Stefanos Tsitsipas. Raggiunto l’ultimo atto, dove attenderà il vincitore dell’altra semifinale tra Pouille e Djokovic, l’iberico va a caccia del secondo successo in ...

Australian Open 2019 - Rafael Nadal rullo compressore. Tsitsipas spazzato via : il maiorchino vola in finale e attende Djokovic : A dieci anni di distanza dalla prima volta, e a due dall’ultima, Rafael Nadal, in una caldissima serata di Melbourne, va per la quinta volta a caccia di un titolo che ha conquistato in una sola occasione: quello degli Australian Open. Il mancino di Manacor supera in tre set il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2 6-4 6-0, ponendo dunque fine al cammino esplosivo di uno dei tennisti di cui più sentiremo parlare negli anni a ...

Australian Open 2019 : Rafael Nadal a caccia della quinta finale a Melbourne - Stefanos Tsitsipas per completare l’esplosione : Dopo che agli US Open il Super Saturday, per la gioia di molti appassionati e il dispiacere delle tv, è stato abolito, rimane soltanto uno Slam con un format di disputa delle semifinali diverso da quello tradizionale, in cui sono entrambe previste il Venerdì: agli Australian Open, infatti, una semifinale si disputa di giovedì. Quest’anno l’onore (o onere, dipende dai punti di vista) tocca in sorte a Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, ...