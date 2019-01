Pil | Conte | ' Mi aspetto un' ulteriore contrazione | ma poi recupereremo' - Governo | ' Colpa

Spettro recessione sull’economia - Conte : «Il Pil giù anche nel quarto trimestre» : Il presidente del consiglio anticipa il dato dell’Istat che dovrebbe essere ufficializzato tra poche ore. Si tratta del secondo periodo consecutivo con il segno meno per l’economia . L’ufficio parlamentare di bilancio prevede rischio di tagli per la sanità

L’Italia non cresce più - Conte : «Il Pil in contrazione anche nel quarto trimestre” : Il presidente del Consiglio ha anticipato i dati dell’Istat. Tria: «Non drammatizziamo». Brunetta: «Complimenti per il disastro economico»

Allarme Pil - Conte "anticipa" la recessione : "Dati negativi fino a metà 2019 - poi il riscatto" : La recessione economica sembra ormai assodata per l'Italia. E' stato Giuseppe Conte in prima persona a lasciarsi andare ad una previsione poco ottimistica per il dato sul quarto trimestre 2018, ammettendo che potrebbe registrare "un'ulteriore contrazione del Pil"

Pil - Conte : “Mi aspetto nuovo calo - ma poi una ripresa a fine anno”. Palazzo Chigi : “Colpa dei fallimenti del passato” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si attende che i dati preliminari sul pil italiano nel quarto trimestre 2018, che l’Istat diffonderà domani mattina, evidenzino una ulteriore contrazione dopo il -0,1% registrato nel periodo luglio-settembre, per effetto di fattori esterni come il rallentamento dell’economia in Cina e in Germania. L’Italia dunque sarebbe tecnicamente in recessione. “Nei primi mesi di quest’anno stenteremo ...

Pil - CONTE ANTICIPA LA RECESSIONE/ "Contrazione fino a giugno - poi riscatto" : dubbi anche da Ufficio Bilancio : Premier CONTE ANTICIPA RECESSIONE: 'possibile contrazione Pil nel secondo trimestre': allarme conti 'da giugno in poi recupero forte grazie alla Manovra'

Conte sull'economia : «Pil in contrazione anche nel quarto trimestre» : Un'economia in recessione rende inevitabilmente più difficile la gestione dei conti pubblici. Un ulteriore giudizio preoccupato è stato espresso dall'ufficio parlamentare di bilancio, Upb, proprio a ...

Dati Istat sul Pil - Premier Conte anticipa recessione economica : La replica di Renato Brunetta 'Il forte peggioramento economia impatterà su conti pubblici e renderà necessario un intervento correttivo a suon di altre tasse '. A #TRIA : HAI RAGIONE, PERCHÈ ...

L'Italia non cresce più - Conte : "Il Pil in contrazione anche nel quarto trimestre" : Intento il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando con i giornalisti a Washington, ha risposto a chi gli chiedeva se, alla vigilia dei nuovi dati sul Pil, ci si attenda una recessione tecnica:...

Conte : "Pil giù anche nel quarto trimestre". Ombra recessione - Sanità a rischio : Quindi assicura: "Abbiamo una economia che crescerà, dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti per far crescere l'economia in modo robusto e duraturo". Il premier precisa poi di non essere ...

Conte anticipa l'Istat sulla recessione : 'Pil in contrazione ma ci riprenderemo' : 'Abbiamo - aggiunge - un'economia che crescerà, dobbiamo lavorare insieme e progettare gli strumenti perché questa economia cresca in modo duraturo'.

Conte : 'Pil in contrazione - ma l'Italia si riscatterà nel secondo semestre' : Giuseppe Conte ammette l'ingresso dell'Italia nella recessione tecnica, come già annunciato dall'Istat nelle scorse settimane. 'Mi aspetto un'ulteriore contrazione del pil, nel quarto trimestre', ha ...

Pil - Conte : 'Mi aspetto ulteriore contrazione - poi ci riscatteremo' - : Il presidente del Consiglio, a fronte delle preoccupazioni dell'Upb e degli economisti, ribatte: ''Abbiamo un'economia che crescerà, se nei primi mesi di quest'anno stenteremo, ci sono tutti gli elementi per sperare in un riscatto nel secondo semestre"