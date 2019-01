Notte gelida in Europa | nel Regno Unito è stata la più fredda dell’inverno

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 gennaio 2019)da brividi in molte aree in. Il servizio meteo in Svezia ha registrato nel nord del Paese, in Lapponia, una temperatura minima di -39,5°C e valori simili si sono rilevati anche a nord della Norvegia e della Finlandia. Freddo intenso nelle ultime ore anche nel, dove è appena trascorsa lapiùdell’inverno, con temperature che in Scozia hanno toccato i -11°C. Le condizioni meteo hanno anche costretto allo stop alcuni treni e a sospendere temporaneamente i voli negli aeroporti di Manchester e Liverpool nella giornata di ieri.L'articoloin: nella piùdell’inverno Meteo Web.