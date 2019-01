M5S lacerato sul processo a Salvini L' area Fico in pressing per il Sì | Niente

huffingtonpost

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Il Movimento 5 stelle naviga in acque agitate sul caso Diciotti. Votare Sì o No all'autorizzazione a procedere contro Matteoè una decisione che porta con sé conseguenze politiche rilevanti dentro il Movimento. Lo chiariscono alcune interviste sui quotidiani oggi in edicola, che mostrano le preoccupazioni degli ortodossi, l'che fa capo a Roberto, sul mancato rispetto dei principi base dell'azione politica di M5S, ma anche il realismo di molti, che ritengono invece necessario preservare l'alleato e il Governo.Luigi Gallo è considerato uno dei parlamentari più vicini a Roberto. Parla al Quotidiano Nazionale dei rischi che questa decisione porta con sè: "Se i senatori 5 stelle votassero No all'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteoin Giunta, non esisterebbe più il M5S" afferma il deputato, ...