Il primo re convince a metà | tanta tecnica e coraggio | ma poca epica Borghi | e i

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Due pastori, un gregge di pecore, un agnellino sollevato per le zampette, qualche mugugno in latino arcaico. Pochi secondi de IlRe e un’onda modello tsunami travolge due legatissimi Romolo e Remo. Un incipit da kolossal (niente a che fare con il Vajont di Martinelli, per dire), estremamente verosimile, totalizzante. L’atteso film da quasi nove milioni di euro di budget, diretto da unso giovane innovatore come Matteo Rovere (Veloce come il vento), ha una partenza sprint da impallidire. Altro cinema rispetto a tinelli e commedie della tradizione, altra roba rispetto ai fellinismi d’esportazione per gli Oscar. La voglia di stupire e sconvolgere, di mostrarsi americani a Roma, è vulgata industriale nuova e stimolante per tutti.Aggiungiamo ancora il blocco narrativo successivo. Salvatisi dalla piena del Tevere, i due fratelli gemelli futuri fondatori dell’Impero che sarà, ...