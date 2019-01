Calciomercato Juventus: Paratici vuole un difensore, ecco i nomi

lanotiziasportiva

: #Calciomercato | L'infortunio di #Chiellini può aprire le porte per #BrunoAlves alla #Juventus. Contatti in corso i… - DiMarzio : #Calciomercato | L'infortunio di #Chiellini può aprire le porte per #BrunoAlves alla #Juventus. Contatti in corso i… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Nuovo accordo tra #Juventus e Sampdoria per #Audero ? Obbligo di riscatto a 20 milioni di euro, can… - FabrizioRomano : La Juventus torna su Bruno Alves dopo l’infortunio di Chiellini: possibile acquisto dell’ultimo giorno ?? #calciomercato -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Il dirigente dellaFabio, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, cerca unper Giugno, per sostituire gli addii di Benatia e Barzagli/ SERIE A – Dopo il pesantissimo 3-0 subito contro l’Atalanta, con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, laritorna al lavoro per preparare il pronto riscatto allo Stadium, dove arriverà il Parma nell’anticipo di sabato sera. Nel frattempo, la dirigenza bianconera lavora per rafforzare la difesa, reparto che nell’ultimo periodo ha subito gli infortuni di Bonucci e Chiellini e che ha visto l’addio in Qatar di Mehdi Benatia. Con il ritiro di Andrea Barzagli, Fabiocorrere subito ai ripari e sta già puntando a 2in particolare: il primo è quello di Stefan Savic dell’Atletico Madrid, che già conosce il campionato italiano dopo ...