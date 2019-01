Apocalisse | tra un test nucleare e l' altro | l' umanità rischia davvero molto

Il nuovo trailer di The Division 2 porta l’Apocalisse di Ubisoft a Washington : Dopo aver sfidato a muso duro Destiny di casa Bungie, The Division è pronto ad una seconda incursione. Quella che fa rima con l'effettivo sequel dello sparatutto in terza persona dall'animo massivo, Tom Clancy's The Division 2. Realizzato ancora una volta dai ragazzi di Massive Entertainment per conto del colosso francese Ubisoft, il gioco vedrà la luce su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 15 marzo. E oggi torna a stuzzicare le fantasie ...

Maltempo Europa - situazione disastrosa tra Austria e Germania : continua l’Apocalisse di Neve e da metà Gennaio potrebbe arrivare il Burian [FOTO] : 1/32 ...

La musica viaggia verso la sua Apocalisse distopica - il traffico del Trap e la disperata ricerca del business nei Live : Il 2019 è un anno strano. Perché, per una strana serie di coincidenze, una buona parte del futuro apocalittico che alcune delle menti più lucide e al tempo stesso visionarie del Novecento ci hanno regalato viene a bussare al nostro immaginario. Toc toc, siamo arrivate. Non è la prima volta che succede, e forse il caso di 1984, romanzo di George Orwell, il caso più famoso, ma stavolta ci sono coincidenze che inquietano ulteriormente, non fosse ...