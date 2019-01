Ancora neve e freddo | 24 ore di allerta

Ancora una perturbazione sulla Penisola - piogge e neve e venti forti previsti per i prossimi giorni : Roma - L'Europa centro-settentrionale rimarrà sede di una vasta circolazione ciclonica fredda che ospiterà numerosi vortici depressionari. Questi orchestreranno diverse perturbazioni che in serie interesseranno, oltre che il Vecchio Continente, anche il Mediterrrano e l'Italia. Ci attende dunque una settimana decisamente dinamica con via vai di perturbazioni e tempo spesso instabile, a tratti perturbato e mediamente freddo, ...

Maltempo - Ciclone Polare al Sud : Basilicata sommersa dalla NEVE - piogge torrenziali e freddo in Puglia. E non è Ancora finita [GALLERY] : 1/20 ...

Meteo - il maltempo non molla : Ancora tanta neve e temperature in picchiata : Il maltempo non molla. Dopo la neve ecco il gelo artico. Da diversi giorni infatti l’Italia è in balia di un profondo vortice di bassa pressione che sta dispensando forte maltempo su molte Regioni. Nelle prossime ore è atteso comunque un graduale miglioramento al settentrione mentre sul resto d’Italia il tempo rimarrà fortemente compromesso con il ciclone mediterraneo pronto a scatenarsi. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che a partire da ...