Nissan - Ghosn | Contro di me un complotto dei dirigenti

Ghosn lascia la Renault Mr Michelin al volante. Ora la sfida con Nissan : Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, ha infine dichiarato che Parigi, in qualità di azionista chiave, sarà estremamente vigile in merito al pagamento dell'indennità di fine rapporto da ...

Nissan : Ghosn verso dimissioni da Renault : Carlos Ghosn, ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, in stato di fermo a Tokyo con le autorità nipponiche che hanno respinto l'ultima richiesta di concedere la libertà su cauzione ...

Nissan : Ghosn verso le dimissioni da Renault : L'ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn - in stato di fermo a Tokyo da oltre due mesi con le accuse di illeciti finanziari - è pronto a dimettersi dal suo ruolo di ...

Nissan - negata a Carlos Ghosn la libertà su cauzione : L'ex presidente della Nissan Carlos Ghosn , arrestato oltre due mesi fa in Giappone , continua a proclamare la sua innocenza contro le accuse di illeciti finanziari mosse a suo carico. Il numero uno ...

Nissan : no a scarcerazione per Ghosn : ANSA, - TOKYO, 22 GEN - La Corte distrettuale di Tokyo ha negato l'ultima richiesta per la concessione della libertà su cauzione per l'ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi, in prigione ...

Ghosn : 'Pronto ad accettare ogni condizione per libertà'. Ricorso ex ceo Nissan dopo due mesi in carcere : TOKYO - L'ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, ha presentato Ricorso per ottenere la libertà su cauzione, affermando che accetterà ogni condizione richiesta dal ...

Nissan - Ghosn al Tribunale : "Accetto qualunque condizione pur di tornare libero" : L'ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, ha presentato ricorso per ottenere la libertà su cauzione, affermando che accetterà ogni condizione richiesta dal Tribunale, ...

Nissan - governo Parigi spinge per fusione con Renault. Proseguono negoziati - si pensa al dopo Ghosn : TOKYO - Il governo francese ha chiesto al Giappone di valutare la possibilità di una fusione tra la Renault e la Nissan a seguito dell'arresto di Carlos Ghosn, l'ex presidente del...

Nuove accuse per ex ad Nissan - Ghosn resta in cella : otto esame, in questo caso, il trasferimento di circa 15 milioni di dollari effettuato a favore di una succursale in Arabia Saudita.

Ghosn - nunero uno di Renault-Nissan - ancora in carcere a Tokyo : Tre anni fa, quando era ministro dell' Economia, Macron aumentò temporaneamente la partecipazione del governo in Renault facendo crescere il peso della Francia. Prima del suo arresto Ghosn stava ...

Nissan - Carlos Ghosn resta in carcere - nuovi capi d'imputazione : nuovi sviluppi nella vicenda dell'arresto di Carlos Ghosn. Quando ormai mancavano poche ore al termine ultimo per la proroga del provvedimento cautelare, la procura di Tokyo ha depositato nuovi capi di imputazione prolungando così l'arresto dell'ormai ex presidente della Nissan.I nuovi capi di imputazione. Il 21 dicembre scorso i procuratori avevano emesso un ulteriore mandato d'arresto dopo il primo del 19 novembre con l'accusa di ...

L’ex capo di Nissan Carlos Ghosn è stato incriminato anche per due nuove accuse : Un tribunale di Tokyo ha formalizzato due nuove incriminazioni nei confronti di Carlos Ghosn, ex presidente e amministratore delegato dell’azienda automobilistica giapponese Nissan Motor. L’ex manager, arrestato lo scorso 19 novembre e tuttora in carcere, era già stato formalmente accusato