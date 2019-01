Milano | Conte incontra vertici Assoedilizia e Camera commercio 2

Conte a Milano smentisce intervento su ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo : «Oggi sono a Milano per testimoniare il fatto che il governo dopo la manovra è impegnato nella fase due, nel rilancio dei cantieri e nel rilancio dell'economia». Una giornata «dedicata interamente ...

Conte a Milano : il Premier suona la campanella della Borsa

Beppe Grillo contestato a Milano dai no vax : "Un buffone - ora è servo delle multinazionali. Non sta più col popolo" : Beppe Grillo è tornato in scena al Teatro Dal Verme di Milano e durante lo spettacolo è stato contestato da un gruppo di attivisti no vax, che gli hanno gridato "buffone". Lui, dal palco, ha risposto che "hanno pagato il biglietto, possono contestare". Il gruppo ha lasciato il teatro prima della fine dello spettacolo e ha spiegato perché si sente "tradito" dal fondatore del M5s.

Milano : Bonisoli a tavolo arte contemporanea su opportunità e criticità : Milano, 28 gen. (AdnKronos) - Il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli, ha incontrato oggi a Milano diversi esponenti della scena dell'arte contemporanea italiana, rappresentanti delle diverse componenti e sensibilità della scena artistica del nostro Paese. L'evento aveva l'o

Inaugurata a Milano la mostra d'arte contemporanea AAF-Affordable Art Fair : Giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 18.00 si è svolta l'inaugurazione della mostra Affordable Art Fair 2019 presso Superstudio Più in Via Tortona 27 a Milano. L'edizione di quest'anno, che è visitabile dal 25 al 27 gennaio, ha come claim: "Lose yourself in art. Sei pronto a perderti nel mondo dell'arte contemporanea? "e il dedalo del percorso all'interno dello spazio si dipana in dieci sezioni, che declinano il tema in molteplici sfaccettture

Pensare e condividere la contemporaneità - a Milano inaugura ICA : A Milano inaugura l'Istituto Contemporaneo per le Arti, una fondazione privata che unisce diversi protagonisti del mondo culturale seguendo un'idea, che nasce da analoghe esperienze nel mondo ...

Pd - contestazioni ai dirigenti nel circolo di Milano : “Proposte vaghe”. E mancano i giovani : “Cambiare il linguaggio” : I circoli Pd del Municipio 5 di Milano (Bellezza, Gratosoglio, Vigentino e Open Bocconi) si sono riuniti per ascoltare le presentazioni delle mozioni dei cinque candidati alle primarie in vista del voto. Gli iscritti, nonostante auspichino maggiore unità nel partito, sono sembrati spaccati almeno quanto i relatori: Ada Lucia De Cesaris (ex sindaca del capoluogo) e sostenitrice della mozione Richetti-Ascani se l’è presa con Filippo Barberis ...

È sempre bello di Coez - il nuovo singolo presentato con un evento in contemporanea a Milano e Roma : È sempre bello di Coez è disponibile da oggi in radio e in digitale. Il nuovo singolo è stato presentato ieri sera attraverso un evento speciale che si è tenuto in contemporanea a Milano e a Roma. Coez ha scelto di proiettare sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo a Milano e a Roma sulla facciata del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) il video ufficiale del nuovo singolo, È sempre bello

Milano : legale Bettarini - in aula domani Niccolò racconterà l'aggressione : Milano, 19 dic. (AdnKronos) - "Adesso tutti sapranno finalmente la verità su quanto accaduto lo scorso 1 luglio, giorno in cui Niccolò ha seriamente rischiato di morire. Il mio assistito è a completa disposizione dell’autorità giudiziaria per l’accertamento definitivo dei fatti. domani parlerà in ud

Milano - Sala contestato dagli antagonisti. Insulti - sputi e spintoni contro gli arresti per occupazioni case popolari : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato pesantemente contestato da un gruppo di antagonisti in piazza Angiliberto, in zona Corvetto, dove si trovava per il taglio del panettone con i cittadini. Nel corso della contestazione sono volati sputi, Insulti e spintoni tra gli antagonisti e alcuni Alpini presenti per l’iniziativa. Il gruppo di contestatori, circa una decina, ha insultato il primo cittadino dicendogli “te ne devi andare. ...

Periferie Milano - il sindaco Sala contestato dagli antagonisti - 'Tornatene nella tua casa di lusso' : "Te ne devi andare. Non sei niente, tornatene nella tua casa di lusso, ti fai vedere solo per tagliare il panettone. Sei un pezzo di m...". Sono gli insulti rivolti da alcuni antagonisti al sindaco di ...

Unicobas Milano : apprezzamento per la scelta della DS. dell'IC Capponi dott ssa Conte in materia di mensa scolastica : L'Unicobas Milano apprezza la scelta della DS dell'IC Capponi di Milano in materia di mensa scolastica. La dirigente ha autorizzato l'ingresso dei discenti che portano il pasto da casa in mensa nonché il relativo consumo del medesimo al tavolo con i propri compagni di ...