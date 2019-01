L' uscita della versione Switch di Mortal Kombat 11 slitta a maggio

Brexit - rivincita della May : sì alla modifica dell'accordo con la Ue - no al rinvio dell'uscita : La Brexit torna alla Camera dei Comuni e Theresa May si prende la rivincita, anche se la vera partita si giocherà ora a Bruxelles e sembra difficile che la premier possa ottenere concessioni. In ...

Brexit - rivincita della May : sì alla modifica dell’accordo con la Ue - no al rinvio dell’uscita : Passa l’emendamento, appoggiato dalla premier, che le affida il mandato di rinegoziare con la Ue il «backstop» irlandese.Bocciata invece una proposta che chiedeva di rinviare di nove mesi l’uscita del Regno Unito. Ora la parola spetta a Bruxelles che non pare avere nessuna intenzione di rinegoziare. Il leader dell’opposizione Corbyn: rinvio della Brexit è inevitabile...

L’uscita anticipata può convenire se si prevede un calo della retribuzione : L’importo della pensione con quota 100 rispetto a quello della pensione anticipata classica può differire fino al 20% a scapito del primo anche per effetto del metodo contributivo per il calcolo dell’assegno. Ma è proprio la situazione reddituale che può cambiare le carte in tavola e rendere conveniente la nuova chance di uscita dal lavoro. Ecco come e perché...

Autostrada A1 - chiusura notturna per l'uscita della stazione di Casalpusterlengo : Precipita dal terzo piano, muore un operaio 3 Ciclista travolto e ucciso, chiesti due anni per l'automobilista 4 Ai domiciliari viene sorpreso in compagnia di una coimputata, 22enne finisce in carcere ...

Riforma pensioni - agevolazioni per anticipare l'uscita con il riscatto della laurea : Tra le agevolazioni previste all'interno del "pacchetto pensioni" legato al decreto legge recentemente approvato dal Governo c'è anche la possibilità di riscattare in via agevolata il periodo degli studi universitari. L'opzione può rappresentare un aiuto importante se si considera che il periodo di studi può arrivare a pesare fino a cinque anni nella carriera contributiva di un lavoratore: se all'inizio della propria attività lavorativa può ...

Annunciata la data di uscita della Dark Souls Trilogy Collector's Edition per PS4 e Xbox One : Dal 31 maggio 2019, i fan di Dark Souls, potranno fare loro la Dark Souls Trilogy Collector's Edition, che include i tre celebri titoli legati alla saga di Dark Souls e i relativi DLC, per PlayStation 4 e Xbox One.Disponibile per il pre-order solamente sullo store online di Bandai Namco Entertainment Europe, questa Collector's Edition con una tiratura limitata di 2.000 pezzi conterrà:A causa delle tempistiche per la pittura a mano di ogni statua ...

Atletica – Le parole di Tortu in vista della prima uscita stagionale : Al Palaindoor, domenica 20 gennaio, la prima uscita stagionale dello sprinter azzurro sui 60 metri: “tanta voglia di gareggiare. Spero di arrivare al record personale con il tifo del pubblico” È il momento di tornare in azione per Filippo Tortu. La freccia azzurra dello sprint andrà sui blocchi di partenza ad Ancona, dove è atteso domenica 20 gennaio all’esordio stagionale nei 60 metri indoor: batteria alle ore 17.30, finale alle 19.05. Su ...

Il calciomercato della Lazio frena sia in entrata che in uscita : la situazione : calciomercato Lazio, le ultime novità che arrivano dalla Capitale parlano di un presidente Lotito restio a compiere operazioni in questa fase della sessione invernale Il gira in questi giorni attorno a diverse trattative, alcune delle quali però non sembrano andare in porto. Il presidente laziale Lotito ha reputato non necessario l’arrivo di Zappacosta alla corte di Inzaghi, come dichiarato nelle scorse ore. Solo pretattica? Chissà, ...

Brexit - oggi è il giorno della decisione del Parlamento. Un’uscita senza accordo? “Disastro economico inimmaginabile” : Uno scenario talmente catastrofico da non poterlo ipotizzare. Così Francesco Lippi, docente di macroeconomia ed economia monetaria alla Luiss di Roma e appena nominato Joint Managing Editor di The Economic Journal, ha commentato l’ipotesi di una Brexit senza accordo. Le conseguenze, non del tutto prevedibili, coinvolgerebbero tutti i settori, dall’economia alla finanza, dalla politica agli aspetti sociali. Con prospettive che, per la Gran ...

Angela Grignano - operazione riuscita a Parigi : scongiurata l'amputazione della gamba : Parigi, l'annuncio dei parenti in ospedale: "Medici ottimisti dopo il secondo intervento". Recuperato un quarto corpo dalle macerie

Cosa pensano le star della tv dell'uscita di Baglioni sui migranti e il governo : ... convinto che si debba andare avanti senza esitazione, senza ostacolare né lui né il brand più importante, e più fruttuoso, della Rai, il mondo dello spettacolo si divide tra il partito di chi ...

Sono italiane le prime foto ufficiali de La Casa di Carta 3 - su Netflix confermato l’anno d’uscita della terza stagione : Sono tutte made in Italy le prime foto ufficiali de La Casa di Carta 3, scattate sul set dei nuovi episodi allestito a Firenze nella giornata del 4 gennaio scorso per girare alcune scene della terza parte della saga dei rapinatori della Zecca di Stato spagnola. Dopo l'enorme spoiler che ne è derivato, Netflix non ha potuto fare altro che scegliere gli scatti di Firenze come prime immagini promozionali della terza stagione: d'altronde tutto il ...

Lazio - Tare : 'Questo è l'anno della Champions. Mercato? Più di uscita che di entrata' : ... il suo acquisto è stato importante per l'immagine del calcio italiano - ha spiegato Igli Tare ai microfoni di Sky Sport - ora tutti hanno un'idea decisamente diversa quando parlano della Serie A. E ...