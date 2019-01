La colazione salata è più salutare di quella dolce

colazione : meglio dolce o salata? : Pancake: l'ideale per una Colazione mistaL'omeletteToastIl porridgeYogurtAlcuni la considerano un pasto fondamentale e vi dedicano per questo moltissima attenzione. Altri invece tendono a farla in due minuti mentre si vestono o ascoltano le notizie della giornata. Ma la Colazione, aldilà di come la si interpreta, resta uno dei pasti irrinunciabili per molti italiani. E come tutti i pasti, il modo in cui viene affrontata non è superfluo. Da un ...