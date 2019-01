Figc | Serie B a 20 squadre Cinque promozioni dalla C

Serie B a venti squadre dal 2019-2020 : lo ha deciso il Consiglio federale Figc : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, lo aveva preannunciato dal momento della sua elezione, ma ora c'è l'ufficialità: la Serie B sarà a venti squadre a partire dalla prossima stagione , 2019-...

Serie B - la Figc delibera il format a 20 squadre dal 2019/2020 : Previste anche norme transitorie per quanto riguarda le promozioni dalla Serie C e le retrocessioni in Serie D, al fine di integrare il numero di società. L'articolo Serie B, la Figc delibera il format a 20 squadre dal 2019/2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Live Serie B : la lunga giornata del Foggia calcio - la Figc decide sulla penalizzazione : La lunga storia sulla penalizzazione del Foggia si concluderà oggi. La storia della penalizzazione del club rossonero, che è iniziata in estate, si concluderà oggi in un verso o nell'altro (la sentenza potrebbe comunque tardare ad arrivare). Quali sono i due versi? La Corte d'Appello della Federazione Italiana Giuoco calcio che si riunirà oggi, dovra decidere se confermare gli 8 punti di penalizzazione oppure se ridurre la penalizzazione del ...

Caos Palermo - Gravina : “Massima attenzione da Figc e Lega Serie B” : "Figc e Lega di B seguono con attenzione la situazione del Palermo, anche in relazione agli adempimenti previsti", ha spiegato il presidente della Figc. L'articolo Caos Palermo, Gravina: “Massima attenzione da Figc e Lega Serie B” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - Inter-Sassuolo aperta ai bambini : c'è l'ok della Figc : MILANO - La sfida tra Inter e Sassuolo non sarà interamente a porte chiuse: la società nerazzurra ha ricevuto l'ok dalla Figc all'apertura a bambini e ragazzi del primo anello di San Siro. Dopo la ...

Figc - Gabriele Gravina : 'Serie A - sabato si gioca'. La strana decisione dopo il morto a Inter-Napoli : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina , ha dato l'annuncio: 'sabato in Serie A si gioca'. Nessuno stop al campionato dopo gli episodi di violenza e razzismo in occasione di Inter-Napoli, dove è ...

Figc - Gravina : 'Sospendere la Serie A? Ci sto pensando. Fatti inaccettabili - saranno presi provvedimenti radicali' : E qui non parlo solo di politica sportiva, qui parlo di soluzione radicale'. LE POLEMICHE ARBITRALI - 'Al mio mondo che spesso gioca con le parole dico di farla finita subito e basta veleni: quelli ...

Figc - boom Gravina : “possibile sospensione del campionato di Serie A” : Il presidente della FIGC Gravina ha ipotizzato la sospensione del campionato di Serie A dopo i fatti di Inter-Napoli di ieri sera I recenti fatti accaduti prima, durante e dopo Inter-Napoli, hanno portato il presidente della FIGC a fare una profonda riflessione in queste ore. Gravina ha parlato ad Il Messaggero delle possibili contromosse da parte della Federazione dopo la violenza ed il razzismo messa in mostra dalle tifoSerie ...

Brunelli lascia la Serie A : sarà segretario generale della Figc : Resterà in carica per tutto il mese di gennaio, in modo da facilitare i passaggi di consegne con il nuovo ad De Siervo L'articolo Brunelli lascia la Serie A: sarà segretario generale della Figc è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gravina-Balata - scontro tra Figc e Lega sul format della Serie B : Lo scontro tra Figc e Lega Serie B sul format del torneo cadetto continua. "Vanno confermate le promesse fatte in campagna elettorale", l'attacco di Balata. L'articolo Gravina-Balata, scontro tra Figc e Lega sul format della Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - Gravina : “Ricreato entusiasmo - 20 squadre in Serie A e 20 in Serie B” : Il presidente della FIGc, Gabriele Gravina, a 50 giorni dall'inizio del suo incarico, fa un primo bilancio del periodo e degli obiettivi che vuole pregfiggersi L'articolo FIGc, Gravina: “Ricreato entusiasmo, 20 squadre in Serie A e 20 in Serie B” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - Gabriele Gravina : “Serie A e B a 20 squadre - Serie C a 60 con semi-professionismo” : Figc, Gabriele Gravina ha illustrato il proprio programma in merito ai campionati professionistici e semi-professionistici “Quello che per me è il format corretto l’ha sottoscritto il 97,20% che ha votato per me alle elezioni. Questa sarà la mia proposta: la Lega Serie A a 20, la Serie B a 20, Lega Pro a 60 squadre con il semi-professionismo. Poi ci sarà un confronto nel dare un giusto risarcimento – ove questo dovesse ...