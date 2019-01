Dita e le altre: l’Alta Moda sdogana il topless

attualitavip.myblog

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Naomi Campbell in Valentino non è stata una “mosca bianca”. Anchesi adegua ai tempi che corrono,ndo il Senza veli, ma con estrema parsimonia. Va bene osare con le trasparenze, ma l’eleganza è ben altro, sembrano voler dire gli stilisti.Eppure, durante le ultime sfilate, quasi ogni brand ha fatto sfilare una modella a seno velato o parzialmente scoperto. A ParigiVon Teese ha sfilato con un eloquente nude look per Jean Paul Gaultier. Non era certo l’unica: Azzaro ha mascherato i capezzoli tra le stelle, Alexandre Vauthier tra i pois, Giorgio Armani si è affidato al tailleur. Anche Dior ha proposto una delicata maglia nude. Più spudorato il Senza veli di Antonio Grimaldi, ma in quella occasione tutti gli occhi erano per Asia Argento.Nemmenoromana censura i décolleté, purché siano minuti e contenuti. Velo nero sulla top model di Federica Tosi, maglia ...