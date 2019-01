Come indossare la felpa | il top della comodità!

Come indossare una gonna a pieghe lunga e blu : Oggi rispondo alla richiesta di Tiziana, che mi scrive: Ho una gonna a pieghe in tulle lunga sino ai piedi di colore blu notte: mi piace molto ma non so Come indossarla!!! Ecco qui di seguito qualche idea di look per lei, declinato in versione gonna a pieghe, ma questi spunti possono benissimo essere adottati anche in versione tulle, se il tulle è morbido e scivolato. gonna a pieghe Antonio Marras, camicia Pinko, anello Mikiko Jewels, Stivali ...

Chris Pine e Come non indossare il marrone : L’attore americano Chris Pine, noto soprattutto per il ruolo del Capitano James T. Kirk della saga di Star Trek, è spesso citato come esempio di uomo elegante. In più di un’occasione i suoi outfit sono stati lodati e durante le cerimonie per la consegna degli Oscar, ai Festival di cinema più prestigiosi a livello mondiale o alle prime di film e spettacoli è sempre stato tra i più ammirati. Non a caso è ...

Come indossare i cuissardes : idee di look : I cuissardes sono un tipo di stivale che o si ama o si odia. Indipendentemente da questo, quello che è certo è che non sono un tipo di calzatura facilissimo, Come vi ho già spiegato in questo mio post in cui vi svelo se sono proprio per tutte oppure no. Detto questo, vediamo insieme Come indossare questi stivali super sexy con stile e senza correre il rischio di essere volgari. Come indossare i cuissardes: con la maxi maglia Decisamente questo ...

Come indossare le sneakers : qualche idea di stile : Borsa e mini zaino Rebecca Minkoff, t-shirt, gonna e top Pinko, sneakers Adidas, jeans MIH Jeans sneakers: impossibile non averne nell’armadio almeno un paio. Sono la scarpa comoda per eccellenza, abbinabile davvero con tutto a seconda delle varie occasioni d’uso. In più, sono super trendy, declinate in qualunque modello e colore. Vediamo qualche spunto per indossare una delle calzature più amate di sempre. Come indossare le ...

5 regole per indossare la giacca di pelle Come Alex Turner : Pochi indumenti sono eterni, intragenerazionali e indistintamente amati da uomini e donne come la giacca di pelle. In tutte le sue versioni, il chiodo, il bomber, la "cattleman" e così via, l’iconica leather jacket ha un valore storico quanto culturale piuttosto impareggiabile. Ma come indossarla oggi? Nominato da NME “personaggio più cool del pianeta” nel 2005, con i suoi 33 anni appena compiuti (è ...

Come indossare il Living Coral - il Pantone della Primavera 2019 : Il color Corallo nella tonalità Pantone Living Coral sarà la sfumatura della Primavera estate: luminoso, fresco e inaspettatamente elegante, è un colore che si presta ad essere interpretato in tanti modi diversi. Vediamo insieme qualche idea di look. Come indossare il Living Coral: un accessorio Trattiamo questa sfumatura esattamente Come tratteremmo qualunque colore, quindi, per dargli la giusta enfasi, indossiamo un solo pezzo in questa ...

Come indossare la pelliccia : ecco qualche idea di look : La pelliccia è un must invernale. Da più di qualche stagione ormai, le pellicce, soprattutto in versione eco, fanno bella mostra di sè nelle vetrine di qualunque negozio, dalle catene fast fashion alle boutique di alta gamma e lusso. La pelliccia piace, c’è poco da fare… e lo ammetto, piace molto anche a me (quella eco, s’intende). Il timore che un po’ tutti hanno, è quello che la pelliccia invecchi. Beh, visto il ritorno ...

Come indossare il completo a Capodanno : Con l’ultimo dell’anno letteralmente dietro l’angolo, i dubbi sul «cosa fare» si equiparano più o meno a quelli sul «cosa indossare». Provando a esservi d’aiuto almeno su uno dei quesiti esistenziali del momento, noi abbiamo scelto di raccontarvi 5 modi per indossare il completo. Perché se c’è un mito che possiamo sfatare fin da subito: a meno che non si tratti di un informale ...

Come indossare le décolleté : idee di look : Le décolleté, o pumps, sono un tipo di calzatura che non passerà mai di moda, nemmeno tra un milione di anni. Sono la classica scarpa su cui io consiglio di fare un investimento: da acquistare classica, se non ne abbiamo nemmeno un paio, nera, senza plateau, eventualmente in vernice. In caso invece fossimo delle décolleté addicted, via libera allora al colore, che non guasta mai. E adesso vendiamo alle idee di look. Come indossare le décolleté, ...

Come indossare il maglione norvegese : consigli di stile : Il maglione, in particolare quello in maglia grossa stile norvegese, non è affatto uno di quei capi da lasciare nell’armadio perchè “guai a chi lo vede!”, anzi. E’ uno di quei classici, Come la gonna tartan, che se portato con stile è sempre super attuale e fa fare un figurone anche nelle situazioni più inaspettate. Vediamo adesso qualche idea per indossarlo con stile. Come indossare il maglione norvegese, consigli di ...

Come indossare la polo in maglia questo inverno : Le celebrities maschili più glamour del panorama internazionale l’hanno capito già da diverse stagioni: la polo in maglia, in lana e/o seta d’inverno, in cotone d’estate, è di grande tendenza. Jon Hamm, Scott Eastwood, Armie Hammer e l’attore del momento, Rami Malek, sono solo alcune tra le star che amano indossare questo capo sotto giacche (naturalmente non doppiopetto) e completi formali (ai piedi ankle boots, stringate classiche e ...

Trendy tartan : Come indossare la fantasia scozzese : tartan non vuol dire solo “il vecchio kilt della nonna”. Se lo collegate a qualcosa di vecchio e fuori moda, beh… siete fuori strada! Il tartan è una fantasia classica, senza dubbio, ma il bello della moda è che trova sempre un sistema per rendere attuale anche i pattern più visti, facendoli diventare super Trendy. E questo è proprio il caso del tartan. Vediamo qualche idea di look per abbinarlo con stile. Trendy tartan, come ...

Moda uomo - Come indossare il passamontagna : È uno di quei neanche troppo rari casi in cui tendenza e funzione ispirano la creatività di centinaia di designers in tutto il mondo. Oltre i pantaloni check, i cappotti oversize e le chunky sneakers, da Raf Simons per Calvin Klein ad Alessandro Michele per Gucci, per l’autunno- inverno 2018/19 molti nomi illustri della Moda hanno focalizzato la propria attenzione sull’insospettabile balaclava. Nota nel linguaggio comune con ...

Parka time : Come indossare un classico dello street style : Il Parka è un giaccone sportivo, comodo e casual, ideale d’inverno, se imbottito, per sostituire il piumino, soprattutto per chi non ama particolarmente questo tipo di giacca. In questo post vi do una serie di idee su modelli da tenere d’occhio e su come abbinarli in chiave easywear e street style. Parka time, come indossare un classico dello street style: con i jeans ripped I jeans ripped sono un classico che sta bene estate e ...