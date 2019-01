Brexit - Junker alla May : “L’accordo non è negoziabile - resta l’unico possibile” : «L’accordo di recesso che abbiamo già negoziato con il Regno Unito resta l’unico possibile. Il dibattito di ieri sera non cambia le cose». La risposta europea alle richieste britanniche arriva dall’Aula del Parlamento europeo, riunito nella mini-sessione plenaria a Bruxelles. A chiudere la porta ai tentativi di Theresa May di riaprire i negoziati c...