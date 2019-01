Sacchi: “A Milano Ancelotti si è fidato troppo di alcuni calciatori”

ilnapolista

(Di martedì 29 gennaio 2019) Fabian forse ha risentito dell’assenza di incontristi Sulla Gazzetta Arrigoanalizza Milan-Napoli di sabato scorso. Ed evidenzia il passo indietro rispetto a Napoli-Lazio. “Il primo tempo degli azzurri è stato moscio causando così scarsa organizzazione, velocità e un pressing lento, facilmente superabile dagli uomini di Rino Gattuso. Il secondo tempo è stato migliore, ma niente di straordinario”.A proposito della formazione, l’Arrigo scrive:, fiducioso dell’impegno dei propri calciatori, aveva presentato una formazione molto offensiva inserendo tutta l’artiglieria tecnica possibile: Insigne, Mertens, Milik, Callejon, in attacco e a centrocampo due mezzepunte come Zielinski e Ruiz. Quest’ultimo non ha ripetuto la brillante prova precedente ma forse ha sentito la mancanza di un incontrista che lo aiutasse e gli consentisse di effettuare degli ...