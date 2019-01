“Con noi solo chi non vuole parlare con Lega e M5s” | dice Calenda

Sea Watch - Papa ai leader Ue : “Concreta solidarietà per i 49 migranti”. Arcivescovo Torino : “Noi pronti ad accoglierli” : “Concreta solidarietà nei confronti di queste persone”. Al 16° giorno senza porto per le navi Sea Watch 3 e la Sea Eye, con 49 migranti a bordo, è arrivato anche l’appello di Papa Francesco. Il Pontefice, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato la vicenda delle due imbarcazioni che da giorni aspettano indicazioni su uno scalo che accolga i migranti soccorsi in mare. Bergoglio si è rivolto direttamente ai ...

Mattarella - Salvini : “Contento che abbia parlato di sicurezza. Con noi Italia ha riconquistato suoi confini” : “Sono contento che il Presidente Mattarella abbia cominciato il suo discorso parlando di sicurezza: abbiamo dimostrato che volere è potere, l’Italia ha riconquistato i suoi confini“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’interno, Matteo Salvini in diretta Facebook. “Tutto questo grazie a voi”, ha aggiunto L'articolo Mattarella, Salvini: “Contento che abbia parlato di sicurezza. Con noi Italia ha ...

Inter-Napoli affidata a Mazzoleni - la reazione di De Laurentiis è sorprendente : “Con noi è sempre stato…” : Il presidente del Napoli non ha mandato già la designazione di Mazzoleni per il match tra Inter e Napoli La designazione di Inter-Napoli rischia di far andare storto a De Laurentiis il cenone della vigilia di Natale, considerando la reazione del presidente degli azzurri alla notizia che sarà Paolo Silvio Mazzoleni a dirigere la gara di San Siro. Marco Rosi/LaPresse Parole sorprendenti quelle del numero uno del club campano, che non ha ...

Elisa Isoardi : “Con Matteo Salvini un amore bellissimo - non ci sono problemi tra noi” : “Il nostro è stato un amore veramente bellissimo, puro e reale. Quando si parla di sentimenti e c’è rispetto, non c’è nulla di sbagliato. Anzi, il sentimento credo renda tutto molto umano. Se sto bene? Sì, siamo due adulti. Non ci sono problemi tra noi. Da parte mia c’è grande rispetto e credo anche da parte sua. Il futuro? Vedremo…“. In un’intervista in esclusiva al settimanale Chi, in edicola domani, Elisa ...

Renzi : “Con noi l’economia cresceva - con il governo Lega-M5S sta tornando la recessione” : "In sei mesi, 1 giugno 2018 - 30novembre 2018 (Salvini, Di Maio, Tria): Pil -0,1% nel terzo trimestre 2018; Infrastrutture ferme; Crollo fiducia famiglie e imprese; Calo 96mila occupati rispetto a maggio 2018; Spread a 300. Questi numeri parlano. Le chiacchiere stanno a zero. Con noi era tornata la crescita. Con loro torna la recessione", scrive Matteo Renzi commentando la revisione al ribasso del Pil da parte di Istat.Continua a leggere

M5s : “Contro di noi brutale delegittimazione da parte di lobby e banchieri” : #IoNonCiCasco. Con questo hashtag il blog delle Stelle invita gli utenti su Twitter a farsi sentire contro la “brutale” strategia contro il Movimento 5 Stelle “messa in atto da quelle lobby, famiglie di grossi prenditori e banchieri” grazie “all’unico potere che gli è rimasto in mano, il quarto, quello mediatico“. “La delegittimazione – si legge online – è il metodo utilizzato dai poteri ...

Dl Sicurezza - Pd al M5s : “Vi dite contrari - ma chinate capo”. “Condividiamo gli obiettivi del decreto - noi coerenti” : Scontro in Aula alla Camera tra Pd e M5s, durante le dichiarazioni di voto per la fiducia al decreto Sicurezza, provvedimento rivendicato da Salvini e dalla Lega. “Ora salite sui tetti a urlare che è stato approvato il decreto di un partito, non la legge del popolo. Un decreto della Lega, che va approvato senza modifiche e senza discussione”, ha attaccato sarcastico il deputato dem Emanuele Fiano. Per poi concludere: “Fate ...