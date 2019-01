Sanremo | premio carriera a Pino Daniele

Iva Zanicchi VS Baglioni : «Mi aspettavo un premio per Zingara». E sulle canzoni di Sanremo : «Chissà che stronz**e ha messo dentro solo per altre ragioni» : Iva Zanicchi Tutti contro Claudio Baglioni. Lo sport più diffuso in queste settimane consiste nel contestare le scelte del cantante e conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Nel mirino, ancora una volta, l’esclusione dalla kermesse di Caramelle, brano contro la pedofilia di Pierdavide Carone e dei Dear Jack, presentato ieri sera a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. Se la discussa scelta di Baglioni non ha (apparentemente) ...