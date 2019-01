Sanabria subito in gol | il Genoa passa a Empoli

ilfogliettone

(Di martedì 29 gennaio 2019) Iltorna a vincere fuori casa dopo 5 sconfitte consecutive lontano da Marassi. L'invece esce tra i fischi dei suoi tifosi perdendo malamente, toscani quasi mai veramente in partita e contestati a fine gara. Lezione di cinismo da parte della squadra di Cesare Prandelli, in vantaggio alla prima occasione con Kouame'. Protagonista anche il portiere Radu portentoso a salvare su conclusioni di Krunic e Caputo, mentre Zajc coglie un palo esterno. Nella ripresa il pareggio degli azzurri con Di Lorenzo, madopo iltorna in vantaggio con Lazovic che poi confeziona anche l'assist per il gol dell'esordiente. Con questo successo i liguri tornano alla vittoria dopo oltre un mese e salgono a 23 punti, un bel balzo sul Bologna terzultimo in classifica. I toscani falliscono una buona chance e restano fermi a quota 17 in attesa del Chievo, solo tre passi sopra i ...