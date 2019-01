Salvini e il Milan | ' Higuain indegno | un mercenario | spero non si faccia più vedere'

Milan - Salvini rincara la dose : “Higuain è un mercenario - non torni più a Milano” : “Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano, si è comportato in maniera indegna”. Sono le durissime parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un’intervista radiofonica a RTL. “Non mi piacciono i mercenari”, ha concluso. Nella giornata di ieri esordio con la maglia del Chelsea per Gonzalo Higuain,il Pipita non è andato in rete ma i Blues hanno conquistato la vittoria nella gara di FA ...

Nessun coro razzista - Milano si riabilita e Salvini dice : «Avevo ragione io» : La vittoria di Salvini “Né buu, né incidenti. Alla fine è tutta un’altra Milano“. Sembra passato un secolo dagli incidenti di via Novara del 26 dicembre. Stadio San Siro un mese fa, allora come adesso ma tutto, fortunatamente, fila liscio. Gli ultras passano e non ci sono agguati. Alla fine anche il ministro degli Interni, Matteo Salvini reclama la sua personalissima vittoria su Twitter e dice: «Aver puntato sul buon senso dei ...

Salvini ed il mercato del Milan : “Higuain mercenario - meglio Piatek che è comunitario” : Matteo Salvini, ministro dell’Interno, ha parlato del calciomercato del Milan che ha ceduto Higuain al Chelsea e preso Piatek dal Genoa Matteo Salvini ha detto la sua in merito all’avvicendamento in attacco nel Milan, via Higuain dentro Piatek, con una battuta forse evitabile: “Sono felice della partenza di Higuain. L’attaccammento alla maglia è fondamentale, se ne è andato e abbiamo vinto. Vada altrove. I mercenari ...

Milano : Sala - 'Salvini parla su rincaro Atm ma quando fa il ministro?' : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Ora Salvini ha da dire anche sul biglietto della metropolitana. Ma prima o poi comincerà a fare quello per cui è pagato e cioè il ministro dell’Interno?". Così il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, replica a distanza alle critiche mosse dal ministro e leade

Basta razzismo e scontri - Salvini “scommette” sui tifosi di Milan e Napoli : Il ministro dell’Interno e tifoso rossonero, Matteo Salvini, ha parlato dello scontro tra Milan e Napoli di questa sera “Scommetto sul buonsenso dei tifosi, sia Milanisti che napoletani, e spero che sia una festa dello sport. Spero che polizia e carabinieri possano passare una serata tranquilla“. Lo afferma il ministro dell’Interno e tifoso rossonero, Matteo Salvini, a poche ore dal big match che vedrà il Milan ...

Milan-Napoli - Salvini lancia l’appello : “Partita tranquilla” : Milan-Napoli, Salvini predica calma e “silura” Higuain – Un mese esatto è trascorso dallo scorso 26 dicembre, quel boxing day inedito per la storia recente della Serie A che passerà alla storia per essersi “macchiato” di una vittima negli scontri tra interisti e napoletani poco prima della gara di San Siro. Partita rovinata, anch’essa, dai […] L'articolo Milan-Napoli, Salvini lancia l’appello: ...

'Sparate a Salvini' - scritta choc a Milano : Milano, 24 gen. (AdnKronos) - "Non sparare a salve, spara a Salvini". Questa la scritta trovata su un muro di Milano, nella zona ticinese, firmata dagli anarchici e sulla quale si sta indagando per risalire agli autori. "Niente e nessuno mi spaventa o mi fermerà - dice il ministro dell’Interno Matte

Milano - scritta su un muro : 'Spara a Salvini'. Il ministro : non rido - più prendere questi deficienti : 'Non sparare a Salve, spara a Salvini'. Questa la scritta, seguita dal simbolo anarchico della A cerchiata, comparsa sul muro di uno stabile popolare a Milano. Agenti della Digos e della polizia ...

