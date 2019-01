Salvini chiede alla Crusca se "scendeteli" è corretto : "Scendeteli! L'Accademia della Crusca sarà d'accordo?". Lo scrive, sul suo profilo Twitter, Matteo Salvini, pubblicando anche la foto di uno striscione, mostrato da alcuni manifestanti in Sicilia, per chiedere lo sbarco dei migranti a bordo della Sea Watch 3. "#Scendeteli!". L'#AccademiadellaCrusca sarà d'accordo?!? pic.twitter.com/fKYH0mtV1z — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) 28 gennaio 2019 Il riferimento del ministro ...

Quel mediatore coinvolto nel Russiagate a cui Salvini chiede consigli “informali” : Nella complessa indagine del Russiagate c’è un passaggio che riguarda l’Italia. È un passaggio chiave, ricostruito per la prima volta nell’atto d’accusa di Jerome Corsi (autore, polemista, supporter di Trump) del novembre scorso. Ed è ripetuto nella incriminazione, di venerdì, che ha portato all’arresto di Roger Stone. ...

Sea Watch : la procura chiede lo sbarco immediato dei minori. No di Salvini. L'Olanda : 'Accoglienza non spetta a noi' : A bordo della nave umanitaria, battente bandiera olandese, 47 migranti, tra cui 13 minorenni. 'Hanno 17 anni' dice il ministro dell'Interno che non autorizza l'attracco nonostante le accuse per il ...

TAV : Toninelli e Salvini si pestano i piedi - Tajani chiede la caduta del governo : La questione TAV non unisce ma divide, da una parte la Lega che spinge per la realizzazione dall’altra parte i 5 Stelle che restano cauti. Tajani si intromette e chiede al leader della Lega di far cadere il governo Prosegue il duello fra M5e e Lega sulla Tav. La più grande opera è “evitare altre morti di Stato per incidenti per cattiva manutenzione” dice il ministro dei Trasporti Toninelli, a Pioltello per la tragedia ...

Sea Watch - Procura chiede lo sbarco dei minorenni. Salvini vuole denunciare l'equipaggio : La Procura di Catania chiede lo sbarco immediato dei minorenni presenti a bordo della Sea Watch 3, che da quasi 24 ore staziona ad 1,4 miglia dalla costa di Siracusa. La richiesta arriva da Caterina Ajello, Procuratore per i minorenni di Catania, che ha inviato una lettera a Matteo Salvini e Danilo Toninelli - ovvero ai Ministri competenti per quanto riguarda questo caso - così come al Comandante della capitaneria di Porto di Siracusa, ...

Sea Watch - la procuratrice di minori di Catania chiede che sbarchino i bambini : la lettera a Salvini : Il caso della nave Sea Watch 3, ferma al momento nella rada del porto di Siracusa, rischia di trasformarsi in un nuovo "caso Diciotti" per il governo e in particolare per Matteo Salvini. Il procuratore per i minorenni di Catania, Caterina Ajello, ha chiesto in una lettera ufficiale che vengano fatto

Caso Diciotti : tribunale dei ministri chiede processo per Salvini : Il vice presidente del Consiglio: 'Sono colpevole ma non si cambia. La politica sui migranti non la fanno i giudici', dice il ministro dell'Interno. Toninelli: 'Ci può pensare Olanda'

Caso Diciotti - il tribunale dei ministri chiede processo contro Salvini. Lui 'Ritenetemi sequestratore per i mesi a venire' : ROMA - Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona per il Caso della nave Diciotti . Diversamente da quanto ...

Diciotti - il tribunale dei ministri chiede di processare Salvini. E lui tuona : «Ci riprovano» : Si riapre il caso Diciotti. Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della scorsa...

Diciotti - tribunale dei ministri chiede di processare Salvini. Lui : ci riprovano : Si riapre il caso Diciotti. Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della scorsa...

Caso Diciotti - il tribunale dei Ministri di chiede di procedere contro Salvini. Lui : «Ennesima provocazione» | : Intanto la nave Sea Watch si dirige verso l’Italia per sfuggire al maltempo. Il ministro dell’Interno: «Ennesima provocazione, nessuno sbarcherà»

Diciotti - Tribunale ministri chiede ok a procedere contro Salvini : Roma, 24 gen., askanews, - Il Tribunale dei ministri di Catania, contraddicendo la richiesta motivata di archiviazione della Procura della Repubblica del capoluogo etneo, ha richiesto l'autorizzazione ...

Diciotti - Tribunale dei Ministri chiede processo per Salvini. Lui : “E’ tutto vero - non siamo su Lercio. Ma io non mollo” : Il Tribunale dei Ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. La decisione del Tribunale dei Ministri arriva dopo la richiesta motivata di archiviazione avanzata dalla procura di Catania. Il ministro dell’Interno ha subito avviato una diretta Facebook: “Ci riprovano – scrive -. Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver ...

Caso Diciotti - il tribunale dei Ministri chiede di procedere contro Salvini | : Intanto la nave Sea Watch si dirige verso l’Italia per fuggire dal maltempo. Il ministro dell’Interno: «Ennesima provocazione, nessuno sbarcherà»