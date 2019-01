calcioweb.eu

: #Sassari, pari a reti inviolate al Vanni Sanna - CalcioWeb : #Sassari, pari a reti inviolate al Vanni Sanna - PiazzettaSport : RT @LazioINgol: Lega Nazionale Dilettanti Sassari calcio Latte Dolce Alessandro Lai - L'AVVERSARIO DI Latina Calcio 1932 U.S. Ladispoli htt… - LazioINgol : Lega Nazionale Dilettanti Sassari calcio Latte Dolce Alessandro Lai - L'AVVERSARIO DI Latina Calcio 1932 U.S. Ladis… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Udassi deve rinunciare a Patacchiola e Piredu, schiera la difesa a quattro con Daga a destra, gioca con Piga in mezzo al campo e si affida a Scognamillo in attacco supportto da Palmas e Marcangeli. Subito forte la pressione biancoceleste. Palmas affonda sulla sinistra, palla in mezzo con Masala che non trova il tempo giusto, sfera ad impennarsi e poi ancora Marcangeli che sembra avere l’occasione giusta ma non impatta sul pallone e la doppia azione da gol sfuma nel nulla di fatto. Ladispoli confuso, Paolo Palmas è un problema da risolvere sulla fascia: messo a terra, punizione dal limite. Calcia Bianchi, la palla gira bene ma finisce a lato della porta difesa da Salvato. Ancora Palmas, incontenibile, sfugge alle cure del suo marcatore e mete in mezzo: Daniele Bianchi c’è, ma non riesce a dare forza al tocco. Si fa male Leone, sostituito al 18′ da Antonangeli. Al ...