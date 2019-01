Respinto all' ingresso della discoteca sale in auto e investe i buttafuori

Respinto all'ingresso del locale - cliente investe buttafuori : le immagini dalle telecamere di sicurezza :

Roma - ubriaco Respinto dalla discoteca Qube investe i buttafuori con l'auto. Il video impressionante : Un uomo ubriaco a bordo della sua auto, una Mercedes classe B, ha investito due buttafuori della discoteca Qube dopo una lite: i bodyguard gli avevano negato l'ingresso al locale in via di...

Chievo - Respinto il ricorso del club gialloblù : il Collegio di Garanzia dello Sport conferma il -3 : confermata dunque la sentenza della Corte d’Appello della Figc di novembre, che aveva inflitto il -3 al Chievo Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della sessione di udienze a sezioni unite di oggi, presieduta da Franco Frattini, ha respinto il ricorso del Chievo e confermato la sentenza del 5 novembre scorso della Corte Federale d’Appello della Figc “consistente nell’ammenda pari ad euro 200.000,00 e ...

Malpensa - migrante Respinto si lancia dall'aereo e fugge sulla pista : aeroporto in tilt : aeroporto di Malpensa in tilt, con i voli in arrivo dirottati e quelli in partenza ritardati, per la fuga di un cittadino egiziano, che alle 19.30 si è lanciato dal portellone...

La Cassazione : “lo scudetto del 2006 resta all’Inter” - Respinto il ricorso della Juventus : La Cassazione nelle ultime ore ha respinto il ricorso della Juventus riguardo alla revoca dello scudetto 2006, il tricolore rimane quindi assegnato all’Inter, non risulta infatti un altro grado di giudizio, dunque di possibilità di ricorso. Il caso riguarda gli anni di Calciopoli, la retrocessione in Serie B dei bianconeri e due scudetti 2005 e 2006, il primo annullato e dunque non assegnato; il secondo assegnato all’Inter. Poi ...

Cassazione : lo scudetto del 2006 resta all'Inter. Respinto il ricorso della Juventus : Lo scudetto del 2006, quello che spregiativamente i tifosi della Juventus chiamano "di cartone", resta all'Inter. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ha Respinto il ricorso del club bianconero relativo alla richiesta di revocare quello scudetto ai nerazzurri e di non assegnare il titolo per il campionato 2005/2006. Con una sentenza depositata oggi, i giudici delle sezioni unite civili hanno confermato la pronuncia, risalente al 2016, della ...

Hong Kong ha Respinto un candidato alle elezioni accusandolo di sostenere “implicitamente” l’indipendenza dalla Cina : La autorità di Hong Kong hanno vietato al parlamentare Eddie Chu di candidarsi alle elezioni locali della cittadina di Yuen Long, accusandolo di sostenere “implicitamente” l’indipendenza di Hong Kong dalla Cina. Chu, che è un ex giornalista, aveva cercato inutilmente