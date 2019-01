Lo spettro del merito

Bankitalia taglia il Pil 2019 allo 0 - 6%. C'è lo spettro della recessione tecnica : L'ultimo bollettino della Banca d'Italia taglia ulteriormente le stime sul PIL 2019. Se durante le trattative con l'UE erano scese all'1% appena, ora crollano allo 0,6%, ossia lo 0,4% in meno rispetto alla precedente valutazione e soprattutto lontanissimo da quell'1,5% che, invece, aveva previsto il governo Conte.Secondo Bankitalia le cause di questo ulteriore taglio sono da rintracciare nei "dati più sfavorevoli sull'attività economica ...

Bankitalia taglia il Pil 2019 allo 0 - 6%<br>C'è lo spettro della recessione tecnica : L'ultimo bollettino della Banca d'Italia taglia ulteriormente le stime sul PIL 2019. Se durante le trattative con l'UE erano scese all'1% appena, ora crollano allo 0,6%, ossia lo 0,4% in meno rispetto alla precedente valutazione e soprattutto lontanissimo da quell'1,5% che, invece, aveva previsto il governo Conte.Secondo Bankitalia le cause di questo ulteriore taglio sono da rintracciare nei "dati più sfavorevoli sull'attività economica ...

Avanza lo spettro del 'No deal' : May non esclude un addio burrascoso e senza accordo dall'Ue - il suo governo è diviso : A due giorni dalla bocciatura a Westminster dell'accordo tra Londra e Bruxelles su Brexit, all'orizzonte di Theresa May si affaccia più o meno certa solo una data: il 29 gennaio. In quella giornata il Parlamento che ieri le ha accordato ancora una volta la fiducia, dovrebbe riunirsi di nuovo per discutere dell'addio del Regno Unito all'Ue. Stavolta discuteranno del 'piano B' della premier. Un piano ancora tutto per aria, mentre si allunga ...

Joe Hart - caduta libera dell'ex Torino : dalla Nazionale allo spettro Serie B in cinque anni : Solo 4 clean sheet in stagione, 41 reti sul groppone e una caduta libera senza fine . Non conosce sosta il calvario di Joe Hart , 31enne portiere inglese dal curriculum invidiabile: 6 trofei in ...

Sul vertice Salvini-Kaczy ski lo spettro dell'amicizia tra il leghista e Putin - che il polacco detesta - : Una ostilità reciproca di cui si nutre molto la politica polacca. I polacchi possono essere più o meno anti russi, ma difficilmente si troverà un polacco filo russo. È quasi impossibile». E i russi, ...

Sul vertice Salvini-Kaczynski lo spettro dell'amicizia tra il leghista e Putin - che il polacco detesta - : Una ostilità reciproca di cui si nutre molto la politica polacca. I polacchi possono essere più o meno anti russi, ma difficilmente si troverà un polacco filo russo. È quasi impossibile». E i russi, ...

Multa CR8 - torna lo spettro del crac al Comune di Napoli : Le parole del sindaco Luigi de Magistris hanno scosso Palazzo San Giacomo ancora mezzo vuoto per le ferie di Natale e fanno a pugni con quanto detto dal palco del Plebiscito l'ultima notte del 2018: '...

Multa CR8 - torna al spettro del crac al Comune di Napoli : Le parole del sindaco Luigi de Magistris hanno scosso Palazzo San Giacomo ancora mezzo vuoto per le ferie di Natale e fanno a pugni con quanto detto dal palco del Plebiscito l'ultima notte del 2018: '...

Bruno Vespa su Matteo Salvini : lo spettro della nuova legge di bilancio - riuscirà a reggere? : La manovra? 'Una legge mai vista', come da titolo dell'editoriale di Bruno Vespa su Il Giorno . Il conduttore di Porta a Porta analizza quanto fatto dal governo gialloverde sulla legge di bilancio, ...

Manovra - accordo con Ue : Salvini - "Iva non aumenta"/ spettro delle clausole di salvaguardia sul Governo Conte : Manovra, stop a procedura infrazione: ok UE. Ultime notizie, Conte trova l'accordo, Salvini-Di Maio 'no aumento Iva', ma ci sono clausole di salvaguardia,

I tweet controversi di GOG - un impiegato licenziato da CD Projekt e lo spettro del GamerGate - articolo : A ottobre, la piattaforma polacca di vendita di videogiochi, GOG, parte di CD Projekt, si è trovata nuovamente nei guai su Twitter. In breve, l'azienda si è appropriata insensibilmente di un hashtag utilizzato per promuovere i diritti civili delle persone transessuali, il celebre '#WontBeErased'. L'account della compagnia, infatti, ha twittato la frase "Classic PC games #WontBeErased on our watch" ("i giochi classici per PC #nonsarannocancellati ...

Ora la Lega agita lo spettro delle urne : La legge di Bilancio si sta scrivendo fuori dal Parlamento, a Bruxelles, dove ieri il premier Conte e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, hanno continuato le trattative a oltranza con la Commissione Ue. Tra le misure che salteranno c'è l'odiata tassa sulle auto come la Panda, ma su pensioni d'oro, quota 100 e ...

Disturbi dello spettro autistico : un aiuto dall’analisi del movimento : Sebbene le caratteristiche più salienti nei Disturbi dello spettro autistico siano difficoltà a carico delle abilità sociali e comunicative e la presenza di comportamenti ed interessi ristretti e ripetitivi, risulta altrettanto cruciale indagare le anomalie del movimento che spesso si associano: circa l’80% dei bambini con Disturbi dello spettro autistico presenta difficoltà motorie di varia natura, con un impatto significativo sulla qualità ...

Renato Brunetta tifa sciagura? Chiede la resa a Juncker e agita lo spettro della Troika : ... con ipotesi di crescita realistiche, ovvero ipotizzando un tasso di crescita del Pil pari al +0,9% per quest'anno e del +0,5-0,8% per l'anno prossimo, considerando che, nel frattempo, l'economia ...